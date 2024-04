Deze Nederlanders maken nog kans op de eindzege in de Europa League en Conference League

De kwartfinales van de Europa League en Conference League staan donderdagavond op het programma. Een mooi moment om te kijken welke Nederlanders nog kans maken op deze Europese prijzen.

De meeste Nederlanders in de Europa League zijn te zien bij de kwartfinale tussen Liverpool en Atalanta Bergamo. Bij de Engelse topploeg speler maar liefst drie spelers uit ons kikkerlandje. Met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch zijn zij misschien ook wel de topfavoriet voor de eindzege. Aan de andere kant zal Atalanta daar met Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Hans Hateboer en Mitchell Bakker een stokje voor proberen te steken.

In het Italiaanse onderonsje tussen AC Milan en AS Roma zijn er twee Nederlanders bij. Dean Huijsen hoort daar niet bij. De jonge verdediger maakt furore bij AS Roma, maar kiest voor Spanje betreffende zijn interlandloopbaan. Zelfs wanneer Roma de Europa League wint, dan krijgt Huijsen geen medaille. Hij is niet ingeschreven voor het Europese toernooi. Ploeggenoot Rick Karsdorp maakt wel nog kans op de eindzege in de Europa League. Bij de club uit Milaan houdt Tijjani Reijnders het oranje-gehalte in leven.

'Dean Huijsen gaat spelen voor Spanje en schuift Oranje aan de kant' Een klap voor het Nederlands elftal. AS Roma-speler Dean Huijsen zou ja hebben gezegd tegen een uitnodiging van de Spaanse voetbalbond. De 18-jarige verdediger, die momenteel erg goed presteert in Italië, lijkt daarmee dus Oranje aan de kant te schuiven. Dat terwijl hij wel voor de Nederlandse jeugdelftallen speelde.

In de kwartfinale tussen Bayer Leverkusen en West Ham United zijn er wat minder Nederlanders te bespeuren, maar dat wordt goed gemaakt in kwaliteit. Jeremie Frimpong is dit seizoen een van de revalidaties an de Bundesliga. Voor Timothy Fosu-Mensah geldt dat helemaal niet: hij kwam dit seizoen nog niet in actie tijdens een officieel duel.

Conference League

Ook in de Conference League zijn er nog een aantal (halve) Nederlanders die in het toernooi zitten. Zo speelt William Troost-Ekong voor Nigeria en PAOK Saloniki, maar werd hij geboren in Haarlem. Hij trekt met de Griekse ploeg naar België, om het op te nemen tegen Club Brugge. Daar staat Björn Meijer onder contract.

Ook Ferdi Kadioglu werd in Nederland geboren. De multifunctionele speler komt inmiddels uit voor Turkije en maakt met Fenerbahce SK, waar ook Jayden Oosterwolde ook speelt, nog kans op de winst in de Conference League. Dat zou het rumoerige seizoen van de Turkse topclub wellicht toch nog wat sportief succes brengen. In de Super Lig staat Fener momenteel twee punten achter Galatasaray en maken zij dus zeker nog kans op de titel.

Het bizarre seizoen van Fenerbahçe: na één minuut van het veld tijdens finale en dreigen om uit competitie te stappen Aangevallen worden door gewapende supporters, dreigen uit de nationale competitie te stappen en uit protest al na één minuut van het veld lopen tijdens een bekerfinale. Dusan Tadic en de Nederlander Jayden Oosterwolde beleven een werkelijk bizar seizoen met de Turkse club Fenerbahçe. Wat is er toch allemaal aan de hand bij de club uit Istanbul?