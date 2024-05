De dag dat Cristiano Ronaldo huilend het veld verliet dankzij de Nederlandse 'Kannibaal': 'Dat litteken zag je nog steeds'

De wedstrijd ging de geschiedenisboeken in als De Slag om Neurenberg. Tijdens Nederland - Portugal op het WK van 2006 deelde de Russische arbiter Valentin Ivanov zestien gele en vier rode kaarten uit. Uiteindelijk wonnen de Portugezen. Eén moment vroeg in de wedstrijd springt eruit: "Mijn overtreding heeft misschien de toon gezet."

Het Oranje van bondscoach Marco van Basten had zich via Ivoorkust, Servië en Argentinië geplaatst voor de achtste finales. Portugal, in 2004 nog te sterk in de halve finale van het EK, was de tegenstander.

Het was een Nederlands elftal met spelers als Edwin van der Sar, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Ruud van Nistelrooy. Bij Portugal waren Figo, Deco en de 21-jarige Cristiano Ronaldo de sterspelers.

Van der Sar kende Ronaldo van Manchester United, Van Bommel en Van Bronckhorst speelden bij FC Barcelona samen met Deco. Van vriendelijkheid binnen de lijnen was echter geen sprake.

De eerste gele kaart viel al na twee minuten, toen Van Bommel Ronaldo te grazen nam en bij Ivanov moest komen. Vijf minuten later was het weer raak. Khalid Boulahrouz kwam hard en raakte Ronaldo met zijn noppen in diens dijbeen. Een overtreding die zomaar rood op het kunnen leveren, maar de scheidsrechter hield het bij geel.

'Pechmomentje'

"Het was niet mijn intentie om hem zo te raken", zegt Boulahrouz achttien jaar later tegen Helden Magazine. "Het was een pechmomentje. We verloren de bal op het middenveld, onze verdedigers liepen achteruit en de middenvelders en aanvallers van ons stonden allemaal nog ver op de helft van de Portugezen."

Cristiano Ronaldo ligt aangeslagen op de grond na de overtreding van Khalid Boulahrouz. © Pro Shots

"Ik besloot dat ik vooruit moest verdedigen", gaat De Kannibaal verder. '"Ik stapte in en dacht: als ik de bal niet raak, dan wordt het een tactische overtreding op de middenlijn. Maar ja, toen tilde hij zijn been op..."

Tranen met tuiten

Ronaldo had duidelijk pijn en werd behandeld door de medische staf van Portugal. De aanvaller besloot in eerste instantie verder te spelen, maar nog geen half uur later ging hij alsnog naar de kant. In tranen.

De wedstrijd liep vervolgens compleet uit de hand, met in totaal zestien gele kaarten en rood voor Boulahrouz, Van Bronckhorst, Deco en Costinha. "Mijn overtreding heeft misschien de toon gezet voor het verdere verloop van de wedstrijd", beseft Boulahrouz.

Cristiano Ronaldo gaat in tranen naar de kant. © Getty Images

Dat de verwonding van Ronaldo vrij serieus was, blijkt wel uit een opmerking van Van der Sar. Anderhalf jaar laten zei hij volgens Boulahrouz: "Dat litteken staat er nog dik op, hoor."

De inmiddels 42-jarige oud-verdediger krijgt geen kans het incident te vergeten. “Ik word nog vaak aan dat moment herinnerd", zegt hij tegen Helden. "Natuurlijk ook omdat Cristiano uiteindelijk zo’n grootheid werd, een levende legende. Als ik zeg dat het pech was, hoor ik mensen vaak zeggen: ‘Kappen nou Boula, we hebben de beelden toch gezien?’ Maar ik deed het echt niet met opzet."

Cristiano Ronaldo vs. Wayne Rooney

Ronaldo was er in de kwartfinale overigens gewoon weer bij toen Portugal tegenover Engeland stond. En ook in die wedstrijd was er weer een veelbesproken incident rond de aanvaller. Nadat Wayne Rooney een overtreding op Ricardo Carvalho had gemaakt, was Ronaldo er als de kippen bij om de scheidsrechter te overtuigen dat hij een rode kaart uit moest delen aan de spits, nota bene zijn ploeggenoot bij Manchester United.

Wayne Rooney snapt niets van het gedrag van Cristiano Ronaldo. © Getty Images

Het ongeloof over de actie van Ronaldo was groot bij Rooney en toen hij na de wedstrijd zag dat de nummer zeventien van Portugal ook nog eens een knipoog uitdeelde richting de Portugese bank, werd hij zelfs woedend. Volgens Peter Crouch, destijds ook onderdeel van de Engelse selectie, heeft het nog wel een staartje gekregen.

"Eerst had hij zoiets van 'ik praat nooit meer met die gast'", aldus Crouch in zijn podcast. "Ik dacht echt dat United Ronaldo zou gaan verkopen. Hij had Rooney gewoon genaaid en die kreeg een lading kritiek over zich heen. Maar in het seizoen erna waren ze samen echt geweldig."

United werd in het seizoen 2006/2007 dan ook kampioen en een jaar later won het zelfs de Champions League met het duo als belangrijke spelers.