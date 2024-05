De dag dat een aangeschoten Louis van Gaal het Gala van Manchester United op zijn kop zette: 'Hallo, hallo, hey!'

We schrijven 19 mei 2015. Het eerste seizoen van Louis van Gaal als trainer van Manchester United zit er bijna op. Op Old Trafford wordt het jaarlijkse supportersgala gehouden waarbij de beste spelers van het seizoen in het zonnetje worden gezet. En dan grijpt Van Gaal de microfoon.

Na afloop van het succesvolle WK van 2014 maakte bondscoach Van Gaal de overstap van de KNVB naar Manchester United. De dan 62-jarige manager heeft al successen gevierd bij Ajax, FC Barcelona en Bayern München. De kans om ook in Engeland een topclub te leiden, liet hij uiteraard niet aan zich voorbij gaan.

Van Gaal tekende voor drie jaar mocht direct na zijn komst al flink investeren in de spelersgroep. Onder meer Angel di Mária (75 miljoen euro), Luke Shaw (40), Ander Herrera (36) en Daley Blind (17,5) werden naar Manchester gehaald. Na een moeizame start van het seizoen, klom United naar de subtop van de Premier League.

Champions League

Op het moment van het Gala was United de nummer vier van de Premier League en stond alleen het uitduel met Hull City nog op het programma. Het doel, (voorronde) Champions League, was daarmee gehaald en dus was de stemming die avond goed te noemen.

Nadat Van Gaal de prijs van beste speler aan doelman David de Gea had uitgereikt, begon hij aan een zeven minuten durende monoloog. Daarin legde de ogenschijnlijk licht aangeschoten manager de fans van United, op geheel eigen wijze uit waarom de fans van United ‘de beste van de wereld’ waren.

“We hadden na tien wedstrijden dertien punten”, begon Van Gaal. “Als je dan de manager bent van die club, de grootste club van de wereld. En je speelt thuis. En ik ben ook een mens hè, ik ben ook een mens. Ik heb de ervaring bij andere clubs dan je dan als manager niet zo populair bent. Ik kwam Old Trafford binnen, met dertien punten na tien wedstrijden en ik wist niet zo goed hoe ik me moest gedragen.”

“Maar het publiek begon te klappen!", riep Van Gaal. "De mensen gingen staan! En ik dacht ‘hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat de supporters voor mij klappen?’ Dank jullie wel!”

'Pay attention to the manager'

Hoewel zijn ploeg op het moment van het Gala vijftien punten achterstand had op kampioen Chelsea, verraste Van Gaal zijn toehoorders door te stellen dat United de titel ‘had kunnen pakken’ en dat ze ‘erg dichtbij’ waren geweest. Onder applaus verliet hij het podium.

Daarmee leek er een einde te komen aan de avond, maar dat was buiten Van Gaal gerekend. Hij kwam weer overeind van zijn stoel en greep de microfoon. “Hallo, hallo, hey! Pay attention to the manager”, riep hij via de microfoon richting de wat rumoerig geworden fans.

Vervolgens liet hij weten teleurgesteld te zijn in de United-supporters. Ze hadden eerder op de avond niet geklapt voor de vrouwelijke saxofonist, die volgens Van Gaal ‘fantastically’ had gespeeld. De manager kreeg waar hij om vroeg: een groot applaus.

‘We weten hoe hij is’

Het optreden van Van Gaal zorgde voor veel hilariteit in Engeland. United-middenvelder Juan Mata had genoten en was niet verbaasd. “Volgens mij vond hij het wel leuk”, aldus de Spanjaard. “Wij hebben tijdens het seizoen natuurlijk veel bijeenkomsten, dus we weten hoe hij zich kan gedragen.”

Voormalig United-verdediger Gary Neville was thuis van de bank gerold van het lachen. “Wat een geweldige entertainer”, aldus het clubicoon op sociale media. “Een van de beste/grappigste toespraken die ik ooit heb gehoord.”

Het optreden van Van Gaal is hier, in matige kwaliteit, terug te kijken.

José Mourinho

Van Gaal bleef uiteindelijk nog een seizoen in Manchester. Nadat hij in mei 2016 de FA Cup had gewonnen, werd duidelijk dat de club van hem af wilde. Tot onbegrip van de Nederlander bleek José Mourinho al te zijn aangesteld als zijn opvolger.