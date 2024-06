Uitzinnige Oranje-fans trekken door Hamburg: bekijk hier de beelden van het Nederlandse feestje

Het Nederlands elftal begint zondag om 15:00 uur aan het EK in Duitsland met een wedstrijd tegen Polen. De Oranje-fans nemen inmiddels heel Hamburg over met een grote stoet. Bekijk hier de beelden van het Nederlandse feestje in Duitsland.

In Hamburg is een speciale fanzone opgericht voor de supporters van het Nederlands elftal. Daar verzamelden zich vroeg op de dag al honderden mensen om zich samen op te warmen voor de eerste Oranje-wedstrijd van het toernooi. Inmiddels is het plein volgepakt met mensen die op worden gewarmd door de muziek van Chef'Special en Armin van Buuren. Die artiesten zijn ook verantwoordelijk voor het officiële Oranje-nummer van het EK. De Oranje-parade is inmiddels ook gestart onderweg naar het Volksparkstadion.

Polen

Oranje neemt het in de eerste groepswedstrijd op tegen Polen. De ploeg van Ronald Koeman treft een gehavend elftal vanwege de vele blessures bij het team. Onder andere topspits en sterspeler Robert Lewandowski zal geen minuten kunnen maken tegen Oranje. De aanvalsleider van FC Barcelona raakte in de oefenwedstrijd tegen Turkije geblesseerd. Het is nog niet bekend of hij de rest van het toernooi wel kan spelen, maar hij is inmiddels begonnen met trainen. Verder raakten in dat duel ook Karol Swiderski en Pawel Dawidowicz ook geblesseerd, maar zij lijken fit genoeg om tegen Nederland aan te treden.

Grasmat

De grasmat van het Volksparkstadion lijkt wel een minpunt te zijn voor beide partijen. Aanvoerder Virgil van Dijk sprak zich al uit over de slechte staat van de ondergrond in het Hamburgse stadion. "We gaan ervan uit dat het ongeveer hetzelfde is als in maart, tijdens onze oefenwedstrijd in Frankfurt tegen Duitsland. Dat het veld heel snel los zal komen te liggen. Dat is wel balen, maar beide elftallen moeten er mee om zien te gaan."

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Polen: Ronald Koeman kiest voor onervaren middenveld Nederland speelt zondagmiddag om 15.00 uur tegen Polen de eerste wedstrijd op het EK. Bondscoach Ronald Koeman wilde de dag van te voren weinig weggeven, maar gaf eerder al tussen de regels wat hints. De vermoedelijke opstelling zal weinig afwijken van de laatste oefeninterland tegen IJsland. Daarmee start Koeman met een redelijk onervaren middenveld.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.