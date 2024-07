De zijn de duurste spelers op het EK voetbal, topscorer Cody Gakpo komt niet eens in de buurt

Het EK voetbal herbergt héél veel absolute toppers. Zo hebben vijf spelers van Engeland een marktwaarde van honderd miljoen euro of meer. Ook de speler met de (gedeelde) hoogste marktwaarde van het toernooi loopt rond bij Engeland.

Volgens Transfermarkt.nl zijn er vier spelers op deze aardbol 180 miljoen euro waard. Daarvan zijn er twee op dit EK: Jude Bellingham van Engeland en Kylian Mbappé van Frankrijk. Erling Haaland kwalificeerde zich met Noorwegen niet voor het toernooi, terwijl Vinicius Junior met Brazilië op de Copa América uitkomt.

De absolute toppers doen het tot nu toe oké: Bellingham scoorde twee van de vier Engelse doelpunten, Mbappé benutte een penalty. Frankrijk scoorde dit toernooi sowieso pas drie keer, waarvan twee eigen doelpunten. Dat juist deze landen zo weinig scoorden, is gezien de kwaliteiten zeer opvallend te noemen. De selectie van Engeland is lijstaanvoerder met een marktwaarde van liefst 1,5 miljard euro, Frankrijk volgt op twee met 1,23 miljard.

De 100 miljoen-spelers van Engeland

De voorste vier spelers van Engeland zijn dus stuk voor stuk honderd miljoen of meer waard. De waarde van Harry Kane wordt geschat op precies honderd miljoen, vleugelflitsers Phil Foden (150 miljoen) en Bukayo Saka (140 miljoen) zijn helemaal van buitencategorie. Ook middenvelder Declan Rice (120 miljoen) torent boven de magische grens van honderd miljoen uit.

Huidige topscorers van het EK

Hoe zit het met de huidige topscorers van het EK? Er staan vier spelers op drie goals, waarvan Cody Gakpo en Jamal Musiala nog actief zijn op het toernooi. Musiala is met 120 miljoen ook véél waard, terwijl de waarde van Gakpo (vijftig miljoen) redelijk achter blijft. Georges Mikautadze van Georgië is vijftien miljoen waard, terwijl Ivan Schranz van Slowakije slechts twee miljoen waard is.

Nederlandse spelers

Eerder schreven we al over de marktwaarden van het Nederlands elftal. Xavi Simons is de 'beste' Nederlander met tachtig miljoen, terwijl Matthijs de Ligt volgt met 65 miljoen. De verdediger van Bayern München speelde dit toernooi echter nog geen minuut. De ervaren Virgil van Dijk en Stefan de Vrij krijgen de voorkeur in het hart van de Nederlandse verdediging.

Vervolgens trokken we de vergelijking met de selectie van Turkije, komende zaterdag de tegenstander van Oranje in de kwartfinale van het EK. Hakan Calhanoglu is daar met 45 miljoen de meest waardevolle speler, liefst zes Nederlanders hebben een hogere martkwaarde.

