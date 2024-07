Selectie Oranje tikt 815 miljoen euro aan: Xavi Simons op één en bizarre transferwaarde voor speler zonder EK-minuten

Het Nederlands elftal heeft een marktwaarde van liefst 815 miljoen euro. En dat zou zomaar eens nóg meer kunnen worden, als Oranje het goed blijft doen op het EK voetbal.

Transfermarkt.nl heeft de marktwaarden van alle spelers vóór dit EK berekend. De 26 spelers van bondscoach Ronald Koeman zijn bij elkaar bijna één miljard euro waard. Xavi Simons is met tachtig miljoen euro de meest waardevolle speler in de selectie. De website kijkt naar leeftijd en kwaliteit: Simons is pas 21 jaar, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk met zijn 32 jaar 'maar' dertig miljoen euro waard is.

Overduidelijk is dat Koeman verder kijkt dan alleen marktwaarden. De nummer twee op het lijstje, Matthijs de Ligt, speelde namelijk nog geen minuut op dit EK. De centrale verdediger van Bayern München is 65 miljoen waard. Ook Joshua Zirkzee (vijftig miljoen), Ian Maatsen (veertig miljoen), Brian Brobbey (35 miljoen) en Ryan Gravenberch (35 miljoen) speelden nog geen minuut.

Jonge spelers

Koeman kiest voor een deel voor jonge spelers in zijn selectie. Zo kan Bart Verbruggen, de 21-jarige keeper van Oranje, er op rekenen dat zijn marktwaarde na dit EK zal stijgen. De goalie van Brighton & Hove Albion is momenteel achttien miljoen waard. Hetzelfde geldt voor Cody Gakpo, Donyell Malen, Micky van de Ven en Tijjani Reijnders. Gakpo is bijvoorbeeld slechts vijftig miljoen euro waard, maar is momenteel met drie doelpunten wel de (gedeeld) topscorer van het EK.

Oude spelers

Logischerwijs bungelen de oudere spelers onderaan dit lijstje. Daley Blind (34 jaar) is met drie miljoen het minst waard, ook Georginio Wijnaldum (vier miljoen), Wout Weghorst (zes miljoen), Stefan de Vrij (zeven miljoen) en Memphis Depay (tien miljoen) zijn geen uitschieters. De Vrij en Memphis kunnen wel altijd rekenen op een basisplaats, terwijl Weghorst vaak invalt.

De complete lijst met marktwaarden van Oranje

Xavi Simons - 80 miljoen euro Matthijs de Ligt - 65 miljoen euro Micky van de Ven - 55 miljoen euro Cody Gakpo - 50 miljoen euro Joshua Zirkzee - 50 miljoen euro Jeremie Frimpong - 50 miljoen euro Nathan Aké - 40 miljoen euro Joey Veerman - 40 miljoen euro Donyell Malen - 40 miljoen euro Ian Maatsen - 40 miljoen euro Brian Brobbey - 35 miljoen euro Ryan Gravenberch - 35 miljoen euro Lutsharel Geertruida - 32 miljoen euro Virgil van Dijk - 30 miljoen euro Tijjani Reijnders - 30 miljoen euro Jerdy Schouten - 28 miljoen euro Denzel Dumfries - 24 miljoen euro Steven Bergwijn - 18 miljoen euro Bart Verbruggen - 18 miljoen euro Justin Bijlow - 13 miljoen euro Mark Flekken - 12 miljoen euro Memphis Depay - 10 miljoen euro Stefan de Vrij - 7 miljoen euro Wout Weghorst - 6 miljoen euro Georginio Wijnaldum - 4 miljoen euro Daley Blind - 3 miljoen euro

