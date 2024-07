Cody Gakpo mag juichen na EK-finale: Nederlander in voetsporen van legendarische landgenoten met topscorerstitel

Voor Cody Gakpo was er zondagavond na de EK-finale tussen Spanje en Engeland toch nog een klein feestje te vieren. De Nederlandse aanvaller eindigde namelijk met zijn drie doelpunten uiteindelijk als topscorer van het EK. Die titel moet hij wel delen met vijf andere spelers.

Gakpo scoorde dit EK drie keer. Hij zorgde voor de 1-1 tegen Polen in het eerste groepsduel en maakte twee doelpunten in de met 3-0 gewonnen achtste finale tegen Roemenië. Daarmee is hij dus een van de zes topscorers, want vijf andere spelers wisten net zo vaak te scoren.

Supersub Oyarzabal bezorgt Spanje historische EK-titel na gevecht met Engeland Spanje heeft zondagavond voor de vierde keer in de geschiedenis het EK gewonnen. De Spanjaarden waren in de finale dankzij een doelpunt van invaller Mikel Oyarzabal vlak voor tijd met 2-1 te sterk voor Engeland, dat net als drie jaar geleden met lege handen achterbleef. Spanje is het eerste land dat vier keer Europees kampioen is geworden.

Dani Olmo en Harry Kane hadden zondagavond de kans om alleen topscorer te worden, maar beide spelers wisten niet te scoren in de EK-finale tussen Spanje en Engeland, die in 2-1 eindigde. Zij eindigden dus net als Gakpo, Georges Mikautadze (Georgië), Ivan Schranz (Slowakije) en Jamal Musiala (Duitsland) op drie doelpunten.

UEFA neemt bijzonder besluit

Aangezien de topscorer de gouden schoen van het toernooi krijgt en er daar normaal gesproken maar één van is, keek de UEFA op eerdere toernooien altijd naar welke van de gedeelde topscorers de meeste asissts had gegeven. Bij dit EK zou dat betekenen dat Olmo er met de onderscheiding vandoor zou gaan, want hij had met twee asissts de meeste van het zestal. De UEFA besloot dit jaar echter dat het enkel naar de doelpunten zou kijken en de spelers de prijs dus moeten delen.

Dit is Cody Gakpo: de ster van Oranje op het EK, kersverse papa en transfer in Gods handen Cody Gakpo is één van de grote sterren van het Nederlands elftal. De Eindhovenaar in dienst van Liverpool maakte op het WK 2022 in Qatar veel indruk. Ook bij bij het huidige EK in Duitsland laat hij zich volop gelden. In vier duels scoorde de aanvaller al drie keer. Maar wie is Gakpo eigenlijk?

Bijzondere voorgangers

Gakpo is de vierde Nederlander die op een EK (gedeeld) topscorer wordt. Marco van Basten was in 1988 de eerste. Hij scoorde vijf keer en werd daarmee in zijn eentje topscorer. Dennis Bergkamp (1992) en Patrick Kluivert (2000) werden daarna ook nog topscorer van het toernooi, maar net als Gakpo eindigden zijn op hetzelfde aantal doelpunten als één of meerdere spelers.

EK-held Cody Gakpo zorgt voor ontroerende beelden bij training Oranje Hij is de grote man van Oranje dit toernooi: Cody Gakpo. Met drie treffers is hij gedeeld topscorer en ook afgelopen zaterdag in de kwartfinale tegen Turkije (2-1) was hij bij het winnende doelpunt weer zeer belangrijk. Maar hij is natuurlijk ook gewoon de zoon van zijn trotse vader en moeder.

Veel overeenkomsten met 2012

Het aantal van drie doelpunten voor een topscorer is erg laag, want sinds de uitbreiding naar 24 landen was de topscorer altijd goed voor minimaal vijf doelpunten. In 2012 eindigde de topscorer voor het laatst op drie doelpunten. Ook toen waren er zes topscorers. Opvallend genoeg was dat ook het laatste jaar waarin Spanje Europees kampioen werd. Wat dat betreft herhaalde de geschiedenis zich dus.

Dit is de vriendin van Cody Gakpo: model Noa van der Bij, blije mama en miljoenen views op TikTok Noa van der Bij is de vriendin van Oranje-aanvaller Cody Gakpo. Het jonge koppel is inmiddels ook gezegend met een baby. Van der Bij weet zowel voor als achter de schermen van de modellenwereld haar weg te vinden. Haar man beleefde met drie goals een sterk EK, maar kon niet voorkomen dat Nederland in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland. Uitgerekend het land waar de twee ook wonen.

Topscorers van het EK voetbal 2024

Cody Gakpo (Nederland) - 3Dani Olmo (Spanje) - 3Jamal Musiala (Duitsland) - 3Ivan Schranz (Slowakije) - 3Georges Mikautadaze (Georgië) - 3Harry Kane (Engeland) - 3

Donyell Malen (Nederland) - 2Kai Havertz (Duitsland) - 2Niclas Füllkrug (Duitsland) - 2

Florian Wirtz (Duitsland) - 2Fabian Ruiz (Spanje) - 2Jude Bellingham (Engeland) - 2Merih Demiral (Turkije) - 2Razvan Marin (Roemenië) - 2Breel Embolo (Zwitserland) - 2

Nico Williams (Spanje) - 2

