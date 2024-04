Deze spelersvrouwen, waaronder de 'Queen of Twerking', zitten op de tribune tijdens Tottenham Hotspur - Arsenal

Aanstaande zondag staan Arsenal en Tottenham Hotspur tegenover elkaar in een belangrijk Premier League-duel. Bij winst behoudt Arsenal de leiding in de Engelse competitie. De Noord-Londense derby vindt plaats in de thuisstad van de meeste spelers, daarom zullen vast ook hun vrouwen en vriendinnen aanwezig zijn.

Zondag zal een belangrijke dag worden in de strijd om het Engelse kampioenschap. Arsenal staat nu één punt voor op de nummer twee van de Premier League, Manchester City - dat nog wel een wedstrijd in handen heeft. In de uitwedstrijd tegen Spurs zullen The Gunners die voorsprong proberen te behouden. Daarbij kunnen de voetballers de steun van hun vrouwen en vriendinnen goed gebruiken. In aanloop naar de derby zetten we de WAGs van Tottenham en Arsenal op een rij.

Vlada Zinchenko

Te beginnen met Vlada Zinchenko, de vrouw van Oleksandr Zinchenko. De 28-jarige Oekraïense is sportpresentatrice en -journalist. Ook voordat ze een relatie kreeg met de voetballer was ze dus vaak in het stadion te vinden. In 2020 viel ze op door haar kritiek op Pep Guardiola, nadat hij met Manchester City werd uitgeschakeld in de Champions League.

"Misschien heb ik niet het recht om dit te zeggen, misschien verbied Zinchenko het me wel. Maar netjes gezegd is dit volledig de schuld van Guardiola", zei Vlada na die wedstrijd. "Zo'n experimentele tactiek voor City op zo'n cruciaal moment is gewoon jammer."

Oleksandr, die toen nog bij City speelde, schrok niet van haar kritiek op zijn club. In datzelfde jaar trouwde hij met Vlada. Het koppel heeft inmiddels ook twee kinderen samen. Ook zij zijn regelmatig aanwezig in het stadion om hun vader aan te moedigen.

Kennedy Alexa

Spurs-middenvelder James Maddison sloeg in 2020 model Kennedy Alexa aan de haak. Alexa woonde toen nog in Los Angeles, maar verhuisde voor Maddison naar Londen. Daar woont het stel nu samen met hun drie kinderen, Leo Cruz en de jongere tweeling Rome en Delilah.

Het model ontving veel lovende reacties op een Instagram-foto die ze plaatste na haar tweede zwangerschap. Op de foto waren striemen en uitgerekte huid op de buik van Alexa te zien, als gevolg van de geboorte van de tweeling. Ze schreef bij de foto dat ze het moeilijk vond de verandering van haar lichaam te accepteren.

"Na de geboorte van de tweeling probeer ik weer van mijn lichaam te houden. Er zijn nog steeds momenten van negativiteit, maar ik ben heel dankbaar dat mijn lichaam drie gezonde kinderen op de wereld heeft gezet."

Milly White

Instagram-model Milly White heeft sinds 2022 een relatie met de rechtsback van Arsenal, Ben White. Al snel vroeg de voetballer Milly ten huwelijk tijdens een romantische vakantie.

Het koppel verzegelde hun verloving niet alleen met een ring, maar ook met een tattoo. Beiden lieten de tekst 'I love you' op hun pols zetten. In mei 2023 zeiden Milly en Ben het jawoord tegen elkaar tijdens een privé ceremonie.

Eldina Ahmić

Eldina Ahmić is sinds 2020 samen met Spurs-speler Dejan Kulusevski, die toen nog in de Serie A speelde voor Parma Calcio. De twee zullen tijdens hun eerste dates veel over voetbal hebben gepraat, want Ahmic speelde op dat moment voor de Zweedse club IF Brommapojkarna. Ahmić kwam ook uit voor het nationale elftal van Bosnië en Herzegovina.

De Bosnische kreeg onlangs een eerste kind samen met haar vriend. Kulusevski kondigde de zwangerschap van zijn vriendin aan tijdens de wedstrijd van Spurs tegen Nottingham Forest. Na zijn goal stopte hij de bal onder zijn shirt en vormde hij met zijn handen een hartje.

Helene Spilling

Noorse danseres Helene Spilling is sinds vorig jaar samen met Arsenal-aanvoerder Martin Ødegaard. Ze won in 2021 de talentenshow 'Skal vi Danse', waarin professionele dansers samen optreden met beroemdheden. Daarnaast werd Spilling zeventien keer Noors kampioen als danseres.

In het stadion houdt Spilling haar moves niet verborgen. Tijdens de wedstrijd van Arsenal tegen Chelsea liet Spilling zich helemaal gaan.

Helene Spilling (Martin Ødegaard girlfriend) enjoying her boyfriend’s performance at the Emirates tonight

😆 pic.twitter.com/yvDqCIMMfr — Football Laughs (@FootballLaughss) April 23, 2024

Estela Braga

Estela Braga is getrouwd met Emerson Royal, de rechtsback van Tottenham. Ze ontmoetten elkaar in 2020 en zijn nog steeds stapelverliefd, zo blijkt uit de lieve berichten die Royal over zijn Braziliaanse vrouw plaatst op sociale media.

Braga is vaak in het stadion te vinden waar ze de club van haar man toejuicht. Afgelopen jaar verwelkomde het stel hun eerste kindje.

Sophia Weber

De Duitse Sophia Weber is al sinds haar tienerjaren samen met Gunner Kai Havertz. Ze maakte eind 2020 een profiel aan op Instagram, en heeft nu al bijna 400.000 volgers.

Weber kan het goed vinden met de vriendin van Ødegaard. Ze is regelmatig samen met Spilling aanwezig bij de wedstrijden van Arsenal.

Josephine Højbjerg

Joesphine Højbjerg is samen met Spurs-speler Pierre-Emile Højbjerg. Bijzonder aan dit stel is dat ze niet één, maar twee keer getrouwd zijn.

De eerste keer was in 2019 in Kopenhagen. Die ceremonie vond plaats in kleine kring, zelfs de moeder van Pierre-Emile was niet uitgenodigd. In 2021 pakte het stel wel uit met een groot trouwfeest.

Claudia Kiwior

Misschien we de meest flamboyante vrouw in deze lijst is Claudia Kiwior, de vrouw van de Poolse Arsenal-verdediger Jakub Kiwior. Claudia is professioneel twerker en won verschillende Europese competities, waardoor ze zichzelf 'Queen of Twerking' mag noemen.

Als professioneel danseres is Claudia bekend onder de naam 'Redheaded'. Ze heeft ook een eigen kledingmerk gericht op danseressen.

Bekijk ook het programma, de uitslagen en de stand in Premier League.