Arsenal-trainer Mikel Arteta stelt voorwaarde voor terugkeer Jurriën Timber

Het gaat goed met Jurriën Timber. De oud-Ajacied raakte vroeg in het seizoen zwaar geblesseerd. Trainer Mikel Arteta ziet dat de Nederlander weer op de weg terug is, maar stelt wel een voorwaarde voor Timber.

Timber traint alweer een tijdje mee bij Arsenal, maar klaar voor een wedstrijd is hij nog niet helemaal. "Hij doet het geweldig op de training. Nu is het zaak dat hij fit wordt voor de échte wedstrijden." Daar zou Arsenal hem goed kunnen gebruiken, want de Londenaren doen nog mee om de titel in zowel de Premier League als de Champions League.

"We willen dat hij op zijn minst één wedstrijd bij de onder 23 speelt en een oefenwedstrijd binnenshuis", zo vertelt de Spanjaard bij een persconferentie van Arsenal. "Dat zijn de stappen die we gaan nemen voor we hem terugzien."

Timber maakte afgelopen zomer de transfer van Ajax naar Arsenal. Daar was zo'n 40 miljoen euro mee gemoeid. Al snel ging het echter mis voor de pas 22-jarige verdediger. In zijn eerste duel in de Premier League, en tweede in het shirt van Arsenal, moest Timber vlak na rust gewisseld worden. Sindsdien staat hij langs de kant met met een kruisbandblessure.

Nederlands elftal

Ook voor bondscoach Ronald Koeman kan de terugkeer van Timber goed nieuws betekenen. Achterin heeft Oranje veel goede verdedigers, maar voor zijn blessure werd de jongeling vaak opgeroepen door Koeman. Wellicht dat een Timber, die laat zien weer op niveau te zijn, de selectie voor het EK nog wel haalt.