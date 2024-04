Dick Lukkien krijgt heel aparte vraag over mogelijk promotieduel voor tegenstander Willem II: 'Kijk je veel films?'

FC Groningen speelt vrijdagavond tegen Willem II in een duel waarbij de Tilburgers met winst direct promoveren. Veel op het spel dus voor beide partijen, maar Dick Lukkien kreeg wel een heel aparte vraag op zijn persconferentie.

"Bent u een filmliefhebber", vraagt één van de aanwezige journalisten aan Lukkien op de persconferentie. "Ja best wel", antwoordt de coach ietwat verbaasd. "Kent u de film Weddingcrashers?" Op die vraag moet Lukkien negatief antwoorden, waarop de interviewer een korte samenvatting van de film geeft. "Owen Wilson gaat dan met een vriend naar bruiloften waar ze niet zijn uitgenodigd om het feestje over te nemen. Nu zijn jullie morgen natuurlijk wel uitgenodigd om in Tilburg te komen. Is dat nou een beetje een scenario wat door jouw hoofd rondspookt."

'Weddingcrasher' FC Groningen wil promotiefeestje Willem II verpesten 🟢⚪️ — ESPN NL (@ESPNnl) April 26, 2024

Verbaasd

Lukkien kijkt ietwat verbaasd na de aparte vraag, maar hij komt toch sterk terug met een goed antwoord. "Vooral het scenario dat we onszelf heel goed willen presenteren en dat we op jacht gaan naar die drie punten. Als we dat voor elkaar krijgen dan ben je gelijk de spoiler van de party. Zij hebben waarschijnlijk in hun hoofd dat ze willen winnen, want dan zijn ze gepromoveerd. Wij hebben ook in ons hoofd dat we die wedstrijd willen winnen. Een geweldig affiche, met twee hele goede clubs op hoog niveau. Doelsaldo ligt dicht bij elkaar."

