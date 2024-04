KKD-koploper Willem II loopt tegen zeperd op bij hekkensluiter Jong Utrecht

Koploper Willem II is in de Keuken Kampioen Divisie tegen pijnlijk puntenverlies aangelopen. Hekkensluiter Jong FC Utrecht hield de Tilburgers in De Galgenwaard op 1-1. Willem II redde pas in de blessuretijd een punt.

Willem II had het in Utrecht erg moeilijk. Met een overwinning zou de koploper in de Keuken Kampioen Divisie afstand nemen van nummer drie FC Groningen, dat zondag gelijkspeelde tegen NAC Breda. Dat lukte Willem II dus niet, maar het had nog erger af kunnen lopen.

Vijf minuten voor tijd kwam Jong Utrecht namelijk op een 1-0 voorsprong door een prachtige uithaal van Anthony Descotte. De aanvaller schoot de bal schitterend binnen vanaf de rand van het strafschopgebied. Willem II zette alles op alles om een nederlaag af te wenden en dat lukte. Jeredy Hilterman tikte aan het begin van de blessuretijd de gelijkmaker binnen. Meer zat er niet meer in.

Op koers voor promotie

Ondanks het puntenverlies stevent Willem II nog altijd hard af op promotie naar de Eredivisie. Een plekje bij de eerste twee is genoeg en de Tilburgers staan met nog vijf wedstrijden te gaan zes punten voor op FC Groningen. In de strijd om de titel komt Roda JC wel dichterbij. De ploeg uit Kerkrade won zondag van VVV en volgen nu op drie punten.