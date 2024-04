Groningen maakt promotiestrijd in Keuken Kampioen Divisie spannender na uitglijder Willem II en Roda JC

Het belooft een spannende strijd te worden om de twee promotieplekken in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II speelde zaterdagavond in de slotfase gelijk tegen MVV door een laat doelpunt van Jeredy Hilterman: 1-1. Een dag eerder noteerde Roda JC al dezelfde uitslag tegen De Graafschap. FC Groningen profiteerde later op zaterdag door met 3-0 te winnen van Cambuur.

Bij een zege in Maastricht zou Willem II een flinke stap zetten richting het kampioenschap en dus directe promotie. Wellicht zat de spanning op de benen, want het was niet best wat de Tilburgers lieten zien. Willem II had geluk dat doelpuntenmaker Dailon Livramento van MVV zijn vizier in de tweede helft niet op scherp had staan. Hij miste enkele keren op 2-0.

Dus bleef Willem II in leven. En met resultaat, want in de blessuretijd stond Hilterman op de juiste plek om de 1-1 te maken. De spits schampte een afgemeten voorzet van links en de bal viel in het doel. Next up voor de Tilburgers: FC Groningen-thuis.

Groningen

In die wedstrijd kan Willem II promotie veiligstellen, maar dan moet het wel winnen. Groningen won namelijk als enige club van de top drie wél. In eigen huis was het veel te sterk voor SC Cambuur, waar Remco Balk zijn dertiende gele kaart van het seizoen kreeg. Daarmee evenaarde hij een negatief record.

Cambuur-speler Remco Balk geschiedenisboeken in door dertiende (!) gele kaart van het seizoen Remco Balk heeft zaterdag onverhoopt een stukje KKD-geschiedenis geschreven. Balk pakte tegen FC Groningen zijn dertiende gele kaart van het seizoen en evenaarde daarmee Sander Duits (2008/09) en Philippe Liard (2010/11). Balk is voor de volgende wedstrijd geschorst, maar heeft daarna nog twee duels om het record naar veertien te krijgen.

Marvin Peersman, Thom van Bergen en Romano Postema zorgden voor de Groningse doelpunten. Keeper Hidde Jurjus kreeg nog rood omdat hij volgens de scheidsrechter een scoringskans ontnam. De 21-jarige keeper Dirk Baron maakte zo zijn debuut voor de FC.

Programma

Groningen heeft van alle ploegen het moeilijkste programma, het moet namelijk nog tegen Willem II en Roda JC. Dit is het speelschema van de bovenste drie ploegen: