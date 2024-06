Bizarre voorhoede: Kylian Mbappé is officieel speler van Real Madrid

Kylian Mbappé is sinds deze maandag officieel speler van Real Madrid. En daarmee heeft de kersverse winnaar van de Champions League vermoedelijk de beste aanval ter wereld. Mbappé komt transfervrij over van Paris Saint-Germain en tekent voor vijf seizoenen in de Spaanse hoofdstad.

Mbappé kan op alle posities in de aanval uit de voeten. Hij wordt daar onderdeel van een voorhoede met Vinicius Junior en Rodrygo, terwijl superster Jude Bellingham vlak achter die aanvallers speelt. En dan komt de piepjonge Endrick (17) ook nog eens over van Palmeiras deze zomer.

De 25-jarige Mbappé komt over van Paris Saint-Germain, waar hij sinds de zomer van 2017 voor speelde. PSG huurde hem eerst van AS Monaco en nam hem een seizoen later over voor liefst 180 miljoen euro. De Franse club wilde hem het liefst behouden, maar het was duidelijk dat Mbappé een keer uit de Ligue 1 wilde vertrekken.

Bekers pakken met Real Madrid (en Frankrijk)

Mbappé won in 2018 al eens de wereldtitel met Frankrijk en haalde op het WK in Qatar ook de finale. Met PSG won hij in eigen land meermaals alle bekers, maar het lukte hem niet om als leider van het team de Champions League te winnen. Daarom vertrekt hij nu naar Real Madrid, dat afgelopen zaterdag de vijftiende Champions League-titel in de geschiedenis pakte.

Ook reist Mbappé natuurlijk af naar Duitsland voor het EK 2024. Die titel heeft de superster ook nog niet in de prijzenkast staan. Hij scoorde zelfs nog niet op een EK. Ondanks zijn jonge leeftijd, speelde Mbappé al 77 wedstrijden voor het Franse elftal. Daarin scoorde hij 46 keer. Afgelopen WK werd hij de eerste speler die een hattrick maakte in de finale en toch verloor.

In de clinch met PSG

Al jaren is er gedoe rondom een mogelijke transfer van Mbappé. Meermaals bleef hij PSG trouw in ruil voor een gigantisch salaris, maar nu besloot hij toch om zijn aflopende contract niet te verlengen. Vorig jaar kreeg hij enorm veel macht binnen de club, om zo te zorgen dat hij nog een seizoen zou blijven. Zo zou hij zich mogen bemoeien met transfers.

Endrick

Ook de jonge Endrick komt deze zomer - op 21 juli - naar Madrid. De jonge Braziliaan wordt vergeleken met de legendarische Pelé en speelde zelfs al vier interlands voor Seleçao, waarin hij twee keer scoorde. Real Madrid betaalt 47,5 miljoen euro voor de jonge spits van 1,73 meter.