Dramatische statistiek Roemenië lijkt goed nieuws voor Oranje in aanloop naar EK-duel van dinsdag

Roemenië bakt er doorgaans weinig van op een EK voetbal, zo bewijzen de statistieken uit het verleden. Dat lijkt goed nieuws voor Nederland. De twee landen staan dinsdag in de achtste finale tegenover elkaar.

Van de negentien voorgaande duels van Roemenië op het EK won het land er slechts twee, eindigden er zes gelijk en gingen er elf verloren.

Roemenië versloeg Engeland op het EK in 2000 met 3-2 en bereikte dat toernooi de kwartfinales. Italië was daarin met 2-0 te sterk. De tweede overwinning van Roemenië op een EK was op 17 juni van dit jaar, toen Oekraïne in München met 3-0 werd verslagen.

WK 1994

De Roemenen bereikten zeven keer de knock-outfase op een eindtoernooi (WK's en EK's). In zes gevallen volgde in de eerste wedstrijd na de groepsfase uitschakeling. Het WK van 1994 was de enige uitzondering. Roemenië versloeg toen in de achtste finales Argentinië met 3-2. Zweden schakelde de Roemenen vervolgens in de kwartfinales uit.

EK 2008

Het Nederlands elftal en Roemenië staan voor de tweede keer tegenover elkaar op een eindtoernooi. De enige vorige ontmoeting was op het EK van 2008, in Oostenrijk en Zwitserland.

Oranje voor het duel met Roemenië in 2008: Maarten Stekelenburg, Klaas jan Huntelaar, Orlando Engelaar, Wilfred Bouma, Robin van Persie, John Heitinga zittend vlnr Arjen Robben, Tim de Cler, Ibrahim Afellay, Demy de Zeeuw, Khalid Boulahrouz

Oranje won de derde en laatste groepswedstrijd met 2-0. Bondscoach Marco van Basten speelde niet met zijn sterkste elftal, omdat Nederland na zeges op Italië (3-0) en Frankrijk (4-1) al zeker was van een plek in de kwartfinales. Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie scoorden na rust.

Ploeggenoten

Memphis Depay en Micky van de Ven staan dinsdagavond tegenover een ploeggenoot. Depay speelde afgelopen seizoen bij Atlético Madrid samen met reservedoelman Horatiu Moldovan, die ook bij het Roemeens elftal geen basisspeler is. Depay keert komend seizoen niet terug bij Atlético.

Van de Ven voetbalt bij Tottenham Hotspur, net als Radu Dragusin. De Roemeense verdediger deed alle drie de groepsduels op het EK van begin tot eind mee. Van de Ven kwam tot twee invalbeurten, tegen Polen en Oostenrijk. In beide duels verving de oud-speler van FC Volendam Nathan Aké.