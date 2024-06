Zuchtende Memphis Depay heeft geen zin in vraag van Noa Vahle: 'Het is zondagochtend'

Memphis Depay schoof zondagochtend aan bij een persconferentie van Oranje en had weer vlechtjes in zijn haar. De afgelopen dagen had hij die vlechtjes niet in en dat wekte vragen op, maar daar had de aanvaller geen zin in.

Net als Georginio Wijnaldum had Memphis na de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk zijn vlechtjes los gemaakt. Bij de persconferentie zat alles weer netjes op zijn plek, half verstopt onder een zwarte haarband. Reden voor journaliste Noa Vahle om eens een vraag te stellen over dat kapsel.

Daar was de aanvaller van Oranje niet van gediend en zuchtend reageerde hij: "Het is kwart voor elf op een zondagochtend, ik heb geen zin om over mijn haar of wat dan ook te praten." Vahle schakelde meteen door en besloot het dan maar over het spel te gaan hebben.

Lachen met Memphis en Dumfries

Ook Denzel Dumfries was op de persconferentie. De twee sterren van het Nederlands elftal bleek een geweldig duo. De twee liepen continu grappen te maken. Zo kregen ze de vraag of ze over de ander wilden vertellen waarom diegene onmisbaar is voor Oranje. Na wat complimenten van Memphis aan het adres van Dumfries, was de rechtsback even stil: "Hier moet ik even van bijkomen." Daarna lachten de twee en volgde er een handshake.

Dumfries kreeg ook een vraag over een 'liesblessure', die hij volgens bondscoach Ronald Koeman had. Hij kreeg een vraag op de persconferentie of hij een liesspecialist zou hebben ingevlogen, maar Dumfries ontkende dat hij een liesblessure had. "Hoe kom je aan die informatie?", zei Memphis lachend. Aangevuld door een lachende Dumfries: "Ik denk dat hij (de bondscoach, red.) een vergissing heeft gemaakt."

