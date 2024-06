Duitsland stelt teleur in eerste EK-oefenduel, Harry Kane haalt bij Engeland Ronaldo in

Bij Duitsland is er tien dagen voor de start van het EK in eigen land nog veel werk aan de winkel. De gastheer kwam in de eerste oefenwedstrijd voor het EK niet eens tot scoren. Bij Engeland zag het er beter uit.

Gastheer voor het EK, Duitsland, oefende in Nürnberg tegen Oekraïne. Beide landen zien we over twee weken op het EK. Duitsland zelfs als eerste, want dat land opent op 14 juni het EK met een wedstrijd tegen Schotland. Oekraïne zit in groep E met onder andere België.

Razendsnelle Mudryk

Duitsland was wel gevaarlijk, maar kwam simpelweg niet tot goals. De lat zat de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann bijvoorbeeld in de weg. Aan de andere kant had Duitsland ook geluk dat de razendsnelle Mykhaylo Mudryk van Chelsea zijn land niet zag stunten. In de tweede helft was het wisselen geblazen en viel het duel dus nog verder dood.

Missende spelers

Wel moet erbij gezegd worden dat Duitsland bij lange na niet op volle oorlogssterkte was. Een aantal spelers, zoals Toni Kroos. Antonio Rüdiger en Niclas Füllkrug, waren er nog niet bij omdat ze met hun clubs Real Madrid en Borussia Dortmund zaterdag nog in de finale van de Champions League speelden.

Engeland - Bosnië

Bij Engeland was iets meer te genieten, al hield het in Newcastle ook niet over. Voorlopig heeft Gareth Southgate minder werk te verrichten dan Nagelsmann, want de Engelse bondscoach zag zijn ploeg wél winnen. Bosnië & Herzegovina boog in de tweede helft het hoofd voor de EK-finalist van vier jaar geleden.

Toch nog doelpunten

Na een uurtje brak Cole Palmer vanaf de strafschopstip de wedstrijd open. Maar pas in de laatste vijf minuten gaven de Engelse voetballers het thuispubliek meer reden tot juichen. Trent Alexander-Arnold en invaller Harry Kane tilden de eindstand naar 3-0. Kane scoorde zijn 63ste goal voor Engeland en daarmee haalde hij de interlandgoals van de legendarische spits Ronaldo voor Brazilië (62) in.

IJsland

Engeland speelt op 16 juni de eerste wedstrijd op het EK tegen Servië. Daarvoor oefenen The Three Lions nog tegen IJsland, toevallig ook de tegenstander van Nederland in een oefenwedstrijd op 10 juni. IJsland werd door Oekraïne uitgeschakeld in de finale van de play-offs voor de laatste plekjes op het EK.