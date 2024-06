Voorbereiding op EK 2024: Schotland wint van nummer 203 van de wereld, Borna Sosa speelde hele wedstrijd bij Kroatië

De voorbereiding op het EK 2024 is maandag officieus begonnen. Op die dag werden de eerste oefenwedstrijden gespeeld in aanloop naar het Europees kampioenschap in Duitsland. Schotland trapte de avond af met een 2-0 zege op Gibraltar.

Een magere overwinning van Schotland op de dwergstaat. Ryan Christie en Che Adams maakten de doelpunten. De Schotten openen straks - op vrijdag 14 juni - het EK tegen gastheer Duitsland. Zij zitten verder nog in de poule met Hongarije en Zwitserland.

De 32-jarige Liam Cooper, aanvoerder van Leeds United, viel geblesseerd uit bij de Schotten. Zijn EK-deelname is nu onzeker. Hij was een van de 27 spelers in de voorselectie van Schotland-bondscoach Steve Clarke.

Kroatië - Macedonië

Met Ajaxlinksback Borna Sosa in de basis nam Kroatië het op tegen Macedonië. Lovro Majer scoorde twee keer en door een doelpunt van Marco Pasalic werd het ook nog 3-0. Feyenoordaanvaller Luka Ivanusec viel tien minuten na rust in bij Kroatië, Ajaxverdediger Josip Sutalo bleef de hele wedstrijd op de bank.

Later volgen hier ook nog de uitslagen van Albanië - Liechtenstein, Duitsland - Oekraïne en Engeland - Bosnië.