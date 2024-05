'Een droom die uitkomt': Shona Shukrula eerste vrouwelijke scheidsrechter in betaald voetbal

Shona Shukrula is gepromoveerd binnen het scheidsrechterskorps. De 32-jarige Alkmaarse fluit vanaf komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, wat betekent dat zij de eerste vrouwelijke scheids óóit wordt in het Nederlands betaald voetbal. Dat maakte de KNVB woensdag bekend. "Dit is een droom die uitkomt", vertelt Shukrula.

"Dat is geweldig, ik ben echt heel blij", reageert de hoofdrolspeelster bij de voetbalbond. Shukrula werkte naar eigen zeggen vijftien jaar toe naar dit doel. "Dat er geen enkele vrouwelijke scheidsrechter in Nederland mij voor is gegaan maakt het extra bijzonder. Ik vind het heel gaaf dat ik kan laten zien dat dit mogelijk is", aldus Shukrula, die hiermee hoopt een voorbeeld te zijn voor andere vrouwen.

Stap voor stap

Shukrula heeft al een heel scheidsrechtersleven achter de rug, ze begon op haar zeventiende. "De reis die ik heb gemaakt als scheidsrechter, heeft me gevormd tot wie ik nu ben", zegt ze. Shukrula snuffelde de afgelopen jaren al aan het echte werk. Zo is ze vierde official bij wedstrijden in de KKD en fluit ze in de Tweede Divisie en Vrouwen Eredivisie.

Bang voor gefluit van de duizenden supporters in de Keuken Kampioen Divisie is ze niet. "Dat hoort bij het voetballeven en het podium waar ik naartoe wil. Ik heb geen negatieve ervaringen uit het verleden. Ik wil op de juiste manier beoordeeld worden: op mijn kwaliteiten. Kritiek en feedback horen daarbij, dat is inherent aan een leven in de topsport."

Getrouw met Jeff Hardeveld

Afgelopen jaar stapte Shukrula in het huwelijksbootje met Emmen-speler Jeff Hardeveld. De voetballer vroeg zijn vriendin ten huwelijk op de Euromast in Rotterdam en uiteindelijk trouwden ze vorig jaar in Italië. Welke gevolgen de promotie van Shukrula heeft op de aanstellingen volgend seizoen is nog niet bekend. Emmen doet ook nog mee om promotie naar de Eredivisie.

In het dagelijks leven is Shukrula Officier van Justitie. Ook is ze sinds 2017 al FIFA-scheidsrechter bij vrouwenwedstrijden.