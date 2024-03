Eerste rode kaart ooit voor Owen Wijndal na vermeende kopstoot bij Anderlecht- Antwerp

Owen Wijndal heeft de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Antwerp FC voortijdig moeten verlaten. De 24-jarige verdediger uit Zaandam kreeg een rode prent na een vermeende kopstoot aan Antwerp-speler Thorgan Hazard. Dat gebeurde vlak voor rust. Anderlecht won met 1-0.

Wijndal zette vlak voor de middenlijn een rush in. Hazard, broertje van de inmiddels gestopte Eden Hazard, rende achter Wijndal aan. Op redelijk hardhandige wijze schoffelde de Belg de door Ajax verhuurde Wijndal onderuit. Die klauterde overeind, ging hoofd aan hoofd staan met Hazard en maakte een licht knikkende beweging.

Rood

Er was amper contact tussen de mannen, maar Hazard zag zijn kans schoon om een rode kaart aan te naaien. Hij liet zich vallen en ja hoor: Jasper Vergoote trok de kaart.

Het was de eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs. Wil je weten hoe de play-offs in de Belgische competitie in elkaar zitten? Hier lees je er meer over.

Eerste rood voor Owen Wijndal

Voor Wijndal was het de eerste rode kaart in zijn loopbaan, blijkt uit cijfers van Transfermarkt. Bekijk het moment hieronder en daar weer onder staat de stand in de play-offs.