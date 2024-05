Coley Parry draagt bij aan crowdfunding Vitesse, terwijl hij miljoenen eist van de club: 'Graag ook het bedrag vermelden'

Vitesse zit zwaar in de problemen en is donderdag een crowdfunding begonnen om de club te redden. Die loopt erg goed en ook een opvallende naam heeft een steentje bijgedragen aan de actie om de club te redden.

Vitesse heeft na een halve dag al een half miljoen euro ingezameld en dat heeft het te danken aan een oude bekende. Coley Parry liet via X weten dat hij ook een bedrag heeft gedoneerd. Dat is opmerkelijk, want de Amerikaan is de grootste schuldeiser van de club. Vitesse zou een schuld hebben van zo'n negentien miljoen en naar verluidt is twaalf miljoen daarvan voor Parry.

Parry heeft echter heel slim doorgestreept wat hij precies aan de club heeft gedoneerd. Columnist en bekend Vitesse-fan Marcel van Roosmalen, die meerdere boeken over de club schreef, reageerde dan ook cynisch op de tweet van de Amerikaan: "In dit geval graag ook het bedrag vermelden."

In dit geval graag ook het bedrag vermelden https://t.co/pyS8AVt06j — marcel van roosmalen (@MvanRoosmalen) May 2, 2024

Crowdfunding voor Vitesse slaat aan: half miljoen euro opgehaald na halve dag Vitesse heeft donderdag de crowdfundingscampagne 'Voor Geel-Zwart' gelanceerd. Nadat supporters lieten blijken dat ze hun club wilden steunen heeft Vitesse de actie opgezet. Het initiatief geeft supporters en zakelijke relaties de kans om de club te redden. De actie slaat flink aan, zo blijkt uit het bedrag dat de eerste uren al is opgehaald.

Mislukte overname

De schuld is ontstaan doordat de KNVB de overname van Vitesse door Parry afwees. De Amerikaan had met zijn Common Group al veel geld in de club gestoken, maar wil zijn geld terug als de overname niet doorgaat. Het beroep loopt nog, maar het lijkt erop dat het weinig uit gaat halen. Vitesse heeft de afgelopen weken ook al een aantal keer aangegeven dat het liever een andere oplossing zoekt.

Vitesse krijgt nieuwe financiële klap: 'Beoogde eigenaar Coley Parry komt afspraken niet na' De problemen voor Vitesse lijken op alle gebieden steeds groter te worden. Op sportief vlak komt degradatie uit de Eredivisie steeds dichterbij en ook op financieel gebied krijgt het tik na tik. Vitesse zou nu, mede door de beoogde nieuwe eigenaar Coley Parry, in acute geldproblemen zitten.

Voortbestaan in gevaar

Vitesse heeft nog maar twee weken om de zaken voor elkaar te krijgen. Anders verliest de club waarschijnlijk de proflicentie. Dat zou het einde van de club betekenen. De problemen rond de overname zorgen ervoor dat de club diep in de problemen is geraakt.

De club is officieel nog altijd in handen van de Rus Valery Oyf en daar is de overheid niet erg blij mee, gezien de sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Het betekent ook dat de club niet makkelijk een bankrekening kan gebruiken in Nederland.

Probleem wordt groter: Vitesse heeft tot 17 mei de tijd om 'zaken op orde te brengen' Vitesse heeft nog tot 17 mei om de 'zaken op orde te brengen', meldt de Arnhemse club dinsdag. De club dacht eerst dat het tot 15 juni had om alle zaken te regelen.

Degradatie

Sportief was het hele seizoen ook een chaos. De club ontsloeg Phillip Cocu eerder in het seizoen, maar daarna ging het niet veel beter in de Eredivisie. De Arnhemmers stonden bijna het hele seizoen in de degradatiezone en zakten definitief af naar de Keuken Kampioen Divisie na de enorme puntenstraf die het vorige maand kreeg.