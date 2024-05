Halve finales voor Europa League en Conference League: deze Nederlanders maken kans op eindzege

Vier teams strijden donderdagavond in de Conference League en de Europa League voor een plekje in de halve finale. Er gloort nog Nederlandse hoop bij verschillende teams in die Europese toernooien. Check hier welke Nederlanders nog kans maken op de eindzege.

In de eerste halve finale van de Europa League treffen we direct een Nederlands getinte ploeg: Atalanta Bergamo. Marten de Roon, Hans Hateboer, Mitchel Bakker en Teun Koopmeiners gaan namens de Italianen proberen de finale van het op één na grootste Europese toernooi te bereiken. De eerste horde daarvoor is een uitwedstrijd tegen Olympique Marseille. Bij de Fransen speelt geen enkele Nederlander en dus zal erbij de meeste Oranje-fans gehoopt worden op een zege van Atalanta.

De andere halve finale gaat tussen AS Roma en Bayer Leverkusen. De Italianen krijgen het zwaar tegen de nog ongeslagen machine van Xabi Alonso, maar de Romeinen wisten ook AC Milan uit te schakelen in de kwartfinale. Rick Karsdorp mag namens AS Roma nog hopen op eremetaal, net als de in Nederland geboren Dean Huijsen. Leverkusen blijkt dit seizoen niet te kloppen, maar met Roma wacht wel één van de zwaarste tegenstanders dit seizoen. Timonthy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong maken onderdeel uit van de Duitse machine die mag hopen op de Europa League-finale.

'Dean Huijsen gaat spelen voor Spanje en schuift Oranje aan de kant' Een klap voor het Nederlands elftal. AS Roma-speler Dean Huijsen zou ja hebben gezegd tegen een uitnodiging van de Spaanse voetbalbond. De 18-jarige verdediger, die momenteel erg goed presteert in Italië, lijkt daarmee dus Oranje aan de kant te schuiven. Dat terwijl hij wel voor de Nederlandse jeugdelftallen speelde.

Conference League

De Conference League is het op twee na hoogste podium in Europa en met AZ in de halve finale vorig jaar en Feyenoord twee jaar geleden in de eindstrijd, heeft het toernooi toch een Nederlands tintje. In de eerste halve finale van het toernooi speelt Aston Villa, de ploeg die Ajax eerder in de achtste finale wist uit te schakelen. De Engelsen spelen tegen Olympiakos. Zowel Aston Villa als de Griekse bezoekers leveren geen Nederlandse deelnemers af aan het toernooi.

In de andere halve eindstrijd vinden we de enige Nederlander terug die nog kans maakt op de Conference League: Bjorn Meijer. De vleugelverdediger begint de halve finale met een lastig uitduel tegen Fiorentina. Bij de Italianen is geen Nederlandse inbreng te vinden, maar zij kunnen Meijer dus wel van de eindzege afhouden. Wie de Conference League uiteindelijk wint, kan wel van invloed zijn voor de nummer vijf van de Eredivisie, op dit moment Ajax. Bij een gunstige uitslag kunnen de Amsterdammers alsnog direct de Europa League in. Hoe? Dat lees je hieronder!

Op deze manier krijgt Ajax een direct ticket voor de groepsfase van de Europa League Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie, wat met een beetje geluk recht geeft op kwalificatie voor de Europa League. Maar met héél veel geluk kan Ajax ook nog direct in de groepsfase van de Europa League terechtkomen. Daarvoor is het in eerste instantie afhankelijk van drie clubs, maar er leiden nog meer wegen naar Rome.