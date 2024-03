Jupiler Pro League | Play-offs in België: halvering van punten en ticketverdeling Europees voetbal

Terwijl het in Nederland wachten is totdat PSV officieel kampioen van de Eredivisie is, is de Belgische competitie al ten einde. Bij onze zuiderburen gaan de komende weken de ogen op de play-offs, maar hoe werken die?

De hele Jupiler Pro League, zoals de Belgische voetbalcompetitie heet, speelt play-offs tegen elkaar. Er is nog geen kampioen, geen degradant en nog geen enkele club weet of en waar het Europa in mag. Dat wordt de komende weken allemaal bepaald. Een gids langs de clubs, de gehalveerde punten en de Europese tickets voor België.

Er speelden zestien clubs sinds eind juli dertig wedstrijden tegen elkaar. Nu die rookwolken zondag zijn opgetrokken en de laatste positiewisselingen geweest zijn, zien we drie poules van teams die tegen elkaar gaan voetballen om verschillende belangen. Regerend kampioen is Royal Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel.

Punten gehalveerd

Een belangrijk punt in de play-offs is dat het bij elkaar gespeelde aantal punten, wordt gehalveerd. Dit om de onderlinge afstanden te verkleinen en de play-offs spannend te houden. Heeft een club in de reguliere competitie een oneven aantal punten gehaald, dan wordt er afgerond naar boven. De 63 punten van Anderlecht dit seizoen (zie hieronder) werden gehalveerd naar 32 punten.

Gelijk aantal punten?

Wat gebeurt er als ploegen in de play-offs op gelijk aantal punten eindigen? Dan wordt er niet gekeken naar doelsaldo, onderling resultaat of andere ingewikkelde rekensommen. De positie in de reguliere competitie is dan leidend. De stand van het reguliere seizoen zie je hieronder.

Kampioenspoule

Club Punten in reguliere competitie Punten in play-offs Union Saint-Gilloise 70 35 Anderlecht 63 32 Royal Antwerp 52 26 Club Brugge 51 26 Cercle Brugge 47 24 Genk 47 24

Bovenstaande zes ploegen gaan nog tien wedstrijden tegen elkaar spelen. Iedereen thuis en uit tegen elkaar. Nog steeds krijgt de winnaar van een duel drie punten en een gelijkspel levert één punt op. De nummer één na tien wedstrijden mag zich de kampioen van België noemen.

Ticketverdeling Europees voetbal

De Europese tickets worden natuurlijk tussen de bovenste ploegen verdeeld. Hieronder zie je de ticketverdeling in de kampioenspoule.



Nummer 1: groepsfase Champions League

Nummer 2: derde voorronde Champions League

Nummer 3: tweede voorronde Europa League*

Nummer 4: speelt nog 1 wedstrijd voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League*

Nummer 5: niks

Nummer 6: niks

Bekerfinale

*De bekerfinale in België levert ook nog een ticket voor Europa op. Union SG en Royal Antwerp spelen daarin tegen elkaar én staan in de kampioenspoule. De winnaar van de Croky Cup mag naar de laatste voorronde van de Europa League. Als de winnaar ook in de top-2 van de kampioenspoule eindigt, dan schuiven alle tickets een plekje op.

'Europa-poule'

De nummers zeven tot en met twaalf hebben eenzelfde poule als de kampioenspoule hierboven. De zes clubs spelen ook weer uit en thuis tegen elkaar. Wat er voor hen op het spel staat? De nummer 'één' in de 'Europa-poule' speelt in een uitwedstrijd bij de nummer vier (of vijf) voor 1 ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Club Punten regulier seizoen Punten in play-offs AA Gent 47 24 KV Mechelen 45 23 Sint-Truiden 40 20 Standard Luik 34 17 Westerlo 30 15 OH Leuven 29 15

Degradatiepoule

In de laatste poule van de Belgische play-offs strijden vier clubs tegen degradatie. De twee onderste clubs degraderen rechtstreeks naar de Challenger Pro League. De nummer 'twee' van de degradatiepoule speelt nog een uit- en thuiswedstrijd tegen de winnaar van de play-offs op een niveautje lager. Alleen de winnaar van de degradatiepoule is honderd procent zeker van handhaving in de hoogste competitie.

Club Punten in reguliere competitie én in play-offs Charleroi 29 KAS Eupen 24 Kortrijk 24 RWDM (Molenbeek) 23

Een bijzonderheid aan de onderste poule van vier ploegen (die dus ook uit en thuis tegen elkaar spelen), is dat hun punten niet gehalveerd worden. Dat heeft met zulke lage puntenaantallen niet zoveel zin. Alle wedstrijden in de drie play-off-poules worden vanaf het weekend van 23 en 24 maart gespeeld.