Schaatser wil na zware blessure overstap naar Griekenland maken: 'Kan op een hoger niveau acteren'

In Nederland is de concurrentie groot als het op schaatsen aankomt, maar in andere landen is het soms al een wonder als er iemand bekend is met de sport. Schaatser Kai in 't Veld kwam de laatste jaren weinig in actie door blessures en rijdt vanaf komend seizoen onder Griekse vlag. Hij hoopt op die manier uiteindelijk in Milaan van de partij te zijn op de Olympische Spelen.

De naam van In 't Veld zal niet bij veel sportliefhebbers een belletje doen rinkelen. Gek is dat niet, want hij miste de eerste paar jaren van zijn carrière door verschillende blessures. Hij had een hernia, artrose in zijn onderrug en scheurde vorig jaar zomer zijn hele achillesspees af waardoor hij het hele seizoen.

In 't Veld hoopt komend seizoen op meer geluk en dat gaat hij doen onder de Griekse vlag. Dat vertelt hij in gesprek met schaatsen.nl. De schaatser van Team Novus kan voor het Zuid-Europese land uitkomen doordat zijn biologische vader een link heeft met het land. Hij is zelf ook in Athene geboren.

Via Griekenland naar de Spelen

Hij deed eerder al een poging, maar dat mislukte. "In 2019 kregen we het niet rond", vertelt hij tegen de site. Het probleem was dat zijn vader op vroege leeftijd het land verliet en dus geen paspoort had: "De geboorteaktes moesten vertaald worden en naar een Griekse rechtbank verstuurd worden. Dat hebben we afgerond en hij heeft nu een Grieks paspoort."

Voor In 't Veld wordt het dan dus ook makkelijker om voor Griekenland uit te komen. Dat zou over enkele maanden geregeld moeten zijn. Als hij onder de Griekse vlag rijdt, wordt het makkelijker om aan grote toernooien mee te doen. Het land heeft namelijk geen actieve langebaanschaatsers. "Ik heb nu meer speelruimte voor eigen programma's en ga iets makkelijker de World Cups in. Daardoor kan ik grotere stappen maken en op een hoger niveau acteren dan ik eerst deed."

De 22-jarige schaatser focust zich op de 1000 en 1500 meter en hoopt uiteindelijk de Olympische Spelen te halen. Hoewel de oorsprong van het evenement in Griekenland ligt, is het land op de Winterspelen totaal niet succesvol: het haalde nog nooit een medaille. Twee jaar geleden waren er in Peking ook maar vijf Griekse deelnemers.

Team Novus

In 't Hof rijdt komend seizoen voor Team Novus, dat meerdere internationale rijders heeft. Zo rijden bijvoorbeeld de Britten Cornelius Kersten en Ellia Smeding voor de ploeg. Ook de Belgische Sandrine Tas staat onder contract bij het team.