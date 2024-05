EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van debutant Georgië met Ajax-flop en Vitesse-legende

Georgië heeft de selectie voor zijn EK-debuut bekend gemaakt. Bondscoach Willy Sagnol kan in Duitsland een beroep doen op wereldster Khvicha Kvaratskhelia én twee bekenden uit de Eredivisie.

Kvaratskhelia is de absolute ster van Geörgie. De 23-jarige aanvaller van Napoli is nu al doorgedrongen tot de top drie topscorers aller tijden van het land. Voor zijn vijftien interlandtreffers had hij nog geen dertig wedstrijden nodig.

In de aanval zal hij worden bijgestaan door Georges Mikautadze. De spits, die bij Ajax amper speelminuten kreeg, is sinds zijn winterse huurtransfer helemaal opgebloeid. Voor FC Metz scoorde hij sinds zijn terugkeer in Frankrijk elf keer in zeventien wedstrijden.

Ervaren rot

Een andere bekende naam is Guram Kashia. De centrale verdediger speelde tussen 2010 en 2018 bijna driehonderd wedstrijden voor Vitesse. Hij was daar lang aanvoerder, een rol die de ervaren rot (36) ook bij de nationale ploeg op zich neemt. Hij speelde al meer dan honderd interlands.

Geörgie debuteert op het Europees kampioenschap en staat direct voor een flinke uitdaging. Het speelt in Groep F achtereenvolgens tegen Turkije, Tsjechië en Portugal.

Definitieve selectie van Georgië voor EK 2024

Keepers

Giorgi Mamardashvili (Valencia, SPA)

Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi, GEO)

Luka Gugeshashvili (Qarabag, AZE)



Verdedigers

Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood, SAU)

Giorgi Gvelesiani (Giorgi Gvelesiani, IRN)

Guram Kashia (Slovan Bratislava, SLV)

Jemal Tabidze (Panetolikos GFS, GRI)

Lasha Dvali (APOEL Nicosia, CYP)

Luka Lochoshvili (Cremonese, ITA)

Otar Kakabadze (Cracovia, POL)

Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk, OEK)



Middenvelders

Giorgi Chakvetadze (Watford, ENG)

Anri Mekvabishvili (CS Universitatea Craiova, ROE)

Jaba Kankava (Slovan Bratislava, SLV)

Otar Kiteishvili (Sturm Graz, OOS)

Nika Kvekveskiri (Lech Poznan, POL)

Giorgi Kochorashvili (Levante, SPA)

Sandro Altunashvili (Wolfsberger, OOS)

Levan Shengelia (Panetolikos, GRI)

Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Butami, GEO)

Saba Lobjanidze (Atlanta United, VS)

Zuriko Davitashvili (Bordeaux, FRA)



Aanvallers

Georges Mikautadze (FC Metz, FRA)

Budu Zivzivadze (Kalsruher, DUI)

Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosia, CYP)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, ITA)