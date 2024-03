Alex Kroes is bijna de directeur van Ajax: 'Gaat de redding van Ajax worden'

Alex Kroes begint op 15 maart als directeur van Ajax. Rafael van der Vaart kan niet wachten. Hij noemt hem 'de redding van Ajax'.

Dat zegt Van der Vaart maandagavond bij Rondo. Marco van Basten haakt daar direct op in. De oud-spits snapt niet dat Ajax nu pas gered moet worden. "Maar er zitten nu toch ook genoeg mensen?", vraagt Van Basten zich af. Aan tafel worden namen genoemd als Michael van Praag, Louis van Gaal, Jan van Halst en Danny Blind, die nu al een functie bij Ajax hebben.

"Wat zijn zij aan het doen? Je hebt toch in de tussentijd ook dingen die je moet doen? Er wordt nu al twee jaar niks gedaan, volgens mij." Van Basten vroeg zich eerder al af hoeveel mensen Kroes zal moeten aanstellen om de boel weer aan de praat te krijgen.

Eerder kwam De Telegraaf al met het nieuws dat 'Ajax en Kroes' bijna alle aankopen van Sven Mislintat weer willen lozen. Alleen Sivert Mannsverk, Diant Ramaj en Branco van den Boomen zouden mogen blijven. Mislintat kocht afgelopen zomer voor ruim honderd miljoen euro aan nieuwe spelers.

Alex Kroes

In augustus van 2023 maakte Ajax al bekend Kroes te willen hebben als directeur. Destijds was hij nog actief bij AZ. Omdat er een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ stond, mag Kroes pas op 15 maart aan de slag als directeur in Amsterdam.