Uitspraken Ajacied schieten Valentijn Driessen in verkeerde keelgat: 'Die moet je gelijk bedanken'

Valentijn Driessen heeft in zijn column geen goed woord over voor Ajax. De Amsterdammers speelden ternauwernood gelijk tegen Fortuna Sittard (2-2) en spelen komende donderdag in de Conference League de 'kansloze' return tegen Aston Villa. Ook Sivert Mannsverk, die de afgelopen tijd werd opgehemeld, moet het ontgelden bij de journalist.

"Wie zondag na Aston Villa-Tottenham Hotspur doorschakelde naar Ajax-Fortuna Sittard schrok zich een beroerte van het niveauverschil op alle vlakken: technisch, tactisch, intensiteit, individuele kwaliteiten, tempo, beleving en alles wat er nog meer valt te verzinnen", begint Driessen zijn column in De Telegraaf. "En dan moest Liverpool-Manchester City nog komen."

Geen kans

Driessen geeft Ajax aankomende donderdag dan ook geen enkele kans om door te gaan in de Conference League ten opzichte van Aston Villa. In de heenwedstrijd in Amsterdam werd het nog 0-0. Ook dat hadden veel mensen niet verwacht. "Waar Villa met twee vingers in de neus overeind bleef in de Johan Cruyff ArenA, daar werd Unai Emery met zijn ploeg van het veld geveegd door Spurs. Niet dat Ajax zich nu enige illusie hoeft te maken voor de return donderdag."

Ajax creëert weinig kansen en moet leunen op twee sterkhouders voor creativiteit tegen Aston Villa Ajax moet het donderdag opnemen tegen Aston Villa, er moet gewonnen worden want in Amsterdam eindigde het in 0-0. Zondag tegen Fortuna Sittard was geen goede generale repetitie. De vraag is of Ajax er wel klaar voor is, het moet in ieder geval hopen op een fitte Brian Brobbey en Steven Berghuis.

Kritiek op Mannsverk

Ook de journalist zag dat Ajax creativiteit miste tegen Fortuna. ""Zonder Steven Berghuis ontbeert Ajax iedere creativiteit en dat heeft Ajax nodig om zelfs een onderdeurtje als Fortuna Sittard over de knie te leggen. Met duizend breedtepassjes kun je het spel niet maken, hoeveel je ook neertelt voor Jordan Henderson en Sivert Mannsverk."

Laatsgenoemde middenvelder kreeg nog een flinke veeg uit de pan van Driessen. "Hij gaf in een interview aan dat hij het heerlijk vindt om de underdog te zijn. Een Ajacied die de rol van underdog prevaleert boven die van favoriet, zo iemand hoort al bij het eerste gesprek bedankt te worden", is Driessen duidelijk.