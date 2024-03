Jordan Henderson kruipt in leidersrol bij Ajax: 'Ik voel de verantwoordelijkheid om te helpen'

Ajax-middenvelder Jordan Henderson heeft zijn handen vol aan de relatief jonge spelers in zijn team. De Engelsman voelt als doorgewinterde international de verantwoordelijkheid om de Amsterdammers te coördineren. "De jongens willen echt verbeteren, maar in zo'n moeilijke situatie moet iemand de boel positief houden."

In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Utrecht besprak Jordan Henderson zijn rol binnen Ajax. "Het is een grote club met een grote uitdaging", was zijn conclusie. "Ik voel de verantwoordelijkheid om te helpen. De spelers zijn zo jong." Henderson is met zijn 33 jaar een stuk ouder dan de gemiddelde Ajacied. Die ervaring wil hij gebruiken om het zoekende Ajax aan te sturen.

De ploeg staat momenteel vijfde in de Eredivisie, op 6 punten van AZ. Henderson is inmiddels drie keer in de Nederlandse competitie verschenen, maar winst heeft hij nog niet geproefd. Wil Ajax een gevaar vormen voor AZ, dan is een zege tegen FC Utrecht hard nodig.

Kletskous

Op het veld is de invloed van Henderson goed zichtbaar. Hij stuurt zijn teamgenoten aan alle kanten aan, waarbij hij steeds meer in een leidersrol begint te kruipen. "I k praat inderdaad veel in het veld, maar dat doe ik mijn hele carrière eigenlijk al", legde hij uit. "Dat is een van de redenen dat deze club mij wilde hebben. Communicatie is zo belangrijk in het voetbal, het maakt dingen makkelijker."

Een einzelgänger is de Engelsman zeker niet. Daarom wilde hij ook benadrukken dat hij zich niet tot absolute leider wil bombarderen. "I k ga niet als een directeur iedereen de wil opleggen, ik blijf mezelf. Tadic had ook spelers om hem heen die hem hielpen met het leiding geven. Ik wil niet alles in mijn eentje doen, dat werkt niet. Ik ben maar een klein onderdeel van het geheel."

Henderson werd tijdens de winter naar Amsterdam gehaald om de club weer omhoog te helpen na maanden van crisis en de slechtste seizoensstart in jaren. De middenvelder kwam van Al-Ettifaq, maar maakte furore in het shirt van Liverpool. De routinier won in het verleden de Champions League met The Reds en mocht al 80 keer zijn land verdedigen.