Erik ten Hag heeft andere derby of Manchester gezien: 'Tevreden over ons spel'

Manchester United heeft bij Manchester City kansloos verloren (3-1), maar toch ziet trainer Erik ten Hag nog steeds aanknopingspunten. De onder druk staande Nederlander sprak zelfs van een goede wedstrijd.

Zo was hij tevreden met het optreden van zijn ploeg, die slechts 2 doelpogingen noteerde. "Over ons spel ben ik tevreden, over het resultaat uiteraard niet", zei de coach op de website van zijn club. City won met 3-1 nadat Marcus Rashford United nog een vroege voorsprong had bezorgd.

Rashford moest voortijdig naar de kleedkamer. "Hij heeft klachten, al voor het duel, en kon geen hele wedstrijd spelen", vertelde Ten Hag. "Hetzelfde gold voor Jonny Evans, die ik na 70 minuten ook moest wisselen."

Op dat moment stond het nog gelijk na een doelpunt van Phil Foden. Daar was volgens Ten Hag een overtreding op Rashford aan voorafgegaan. "Dat zijn de kleine verschillen. Als Rashford scoort staat het 2-0, nu wordt het uit de tegenaanval 1-1. Hetzelfde gebeurde bij de 2-1. Die viel ook uit een tegenaanval nadat wij met Alejandro Garnacho een kans hadden. Het had ook de andere kant op kunnen vallen."

Guardiola looft 'beste speler' Foden

Collega Pep Guardiola loofde met name Foden, de maker van twee doelpunten. "Hij was altijd al een getalenteerde speler, maar nu is hij volwassener en begrijpt hij het spel beter, vooral verdedigend", vertelde Guardiola aan de BBC. "Hij kan in het midden spelen, op rechts en scoren vanaf links. Wat kan ik zeggen? Hij is de beste speler in de Premier League op dit moment."