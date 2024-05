Fleur Jong verovert wereldtitel verspringen op WK para-atletiek

Fleur Jong is voor de tweede keer op rij wereldkampioene verspringen geworden. De atlete uit Middenbeemster reikte tot 6.53 meter in het Japanse Kobe.

Landgenote Marlène van Gansewinkel won het zilver. Zij sprong 5.45 meter ver. In 2023 werd Jong ook al wereldkampioene in het verspringen in klasse T64 en op de 100 meter sprint. De paralympisch kampioene, die in 2023 werd uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van het jaar, heeft haar titel dus geprolongeerd.

Jong zal ook op de 100 meter weer voor het goud gaan. Daarop komt ze dinsdag in actie. De WK Para Atletiek vinden plaats van 17 tot en met 25 mei in het Japanse Kobe.

Ook bij de mannen was er Nederlands succes in het verspringen. Joël de Jong veroverde het zilver, met een persoonlijk record van 7.04 meter. Dat deed hij in zijn zesde en laatste poging. Ook Noah Mbuyamba verbeterde zijn eigen pr en behaalde met een afstand van 6.65 meter het brons. Het is zijn eerste WK-medaille.