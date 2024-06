Deze spelersvrouwen zitten op de tribune bij Oranje: Stefan de Vrij aangemoedigd door vrouw en zoontje

De Oranje-internationals krijgen tijdens de wedstrijd tegen Polen zondagmiddag steun van hun vrouwen en kinderen. Hoewel niet iedereen afreist naar Duitsland zijn er al een paar spelersvrouwen gespot op de tribune in Hamburg.

De vrouw van Stefan de Vrij, Doina Turcanu is in het stadion in Hamburg aanwezig. Samen met zoontje Nolan. Het kindje werd geboren op 28 maart 2023. Een aantal maanden later vroeg De Vrij de moeder van zijn kind ten huwelijk. Het stel is inmiddels een maand getrouwd.

Ook de vriendin van Micky van de Ven zit op de tribune. Sterre van Bakel heeft net als andere spelersvrouwen van kledingmerk Loavies een gepersonaliseerd shirt gekregen. Uiteraard in de kleur Oranje. Daarin schittert Van Bakel in Hamburg, zo deelt ze op haar socials.

Ook de vriendin van Cody Gakpo, Noa van der Bij, kreeg zo'n speciaal shirt. Alleen bleef zij met pasgeboren zoontje Samuël Seth in Nederland. Ze droeg het shirt tijdens een van de oefenwedstrijden in De Kuip.

Van der Bij en haar zoontje hebben al een keer kunnen juichen voor vriend en papa. Gakpo scoorde de 1-1 tegen Polen.

Het gezin van Daley Blind steunt de verdediger ook in het oranje. De zwangere vrouw van Blind, Candy-Rae Fleur, heeft alles in die kleur omgetoverd. Zelfs haar auto.

