Manchester United presenteert voor tientallen miljoenen Nederlandse spits: 'Klaar om prijzen te winnen'

Joshua Zirkzee is nu officieel speler van Manchester United. De Engelse topclub heeft de Nederlandse spits zondag gepresenteerd. Hij komt voor ruim veertig miljoen euro over van het Italiaanse Bologna.

Zirkzee tekent voor vijf seizoenen in Manchester, waar Erik ten Hag nog altijd de trainer is. Hij stond onder druk bij de club, maar mocht na het winnen van de FA Cup toch aanblijven. Ten Hag kreeg zelfs een nieuw contract en haalde vervolgens verschillende Nederlanders naar de club.

Zo tekenden René Hake en Ruud van Nistelrooij als zijn assistenten, terwijl Jelle ten Rouwelaar de oversteek maakte van Ajax om keeperstrainer te worden. Ook Matthijs de Ligt wordt veelvuldig gelinkt aan Manchester United.

Zirkzee zegt op de website van de club: "Ik ben een speler die altijd alles heeft toegewijd aan winnen; ik ben klaar voor deze volgende uitdaging, om naar een ander niveau in mijn carrière te gaan en prijzen te winnen. Het is een voorrecht om bij zo’n iconische club te mogen werken. Ik moet nu een korte pauze nemen nadat ik bij de nationale ploeg heb gespeeld, maar ik kom terug, klaar om meteen impact te maken."

Joshua Zirkzee in Oranje

Zirkzee genoot deze zomer in eerste instantie van een vakantie in de Verenigde Staten, maar werd door bondscoach Ronald Koeman alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal, op het EK 2024. De spits kwam uiteindelijk twee wedstrijden in actie, in de kwartfinale en halve finale. Beide keren was als invaller. Het waren zijn eerste twee wedstrijden voor Oranje.

De 23-jarige Zirkzee beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak bij Bologna. Hij kwam tot elf doelpunten in de Serie A. De spits begon in de jeugd van Feyenoord, maar werd al vroeg overgenomen door Bayern München. Daar kwam hij tot zeventien wedstrijden in het eerste elftal, maar kwam hij toch niet tot zijn recht. Wel vulde hij daar zijn prijzenkast, zonder echt minuten te maken.

Bij Manchester United hoopt hij die prijzenkast aan te vullen, terwijl hij ook daadwerkelijk minuten maakt. Hij krijgt op Old Trafford concurrentie van Rasmus Hojlund en is de vervanger van de transfervrij vertrokken Anthony Martial.