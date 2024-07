Tyrell Malacia is na maandenlange afwezigheid weer in training bij Manchester United

Tyrell Malacia is eindelijk weer op het trainingsveld van Manchester United te vinden. Na ruim een jaar blessureleed werkt hij nu een individueel programma af bij de Engelse topclub.

Malacia kwam aan het begin van 2022/2023 over van Feyenoord en kwam zéér regelmatig in actie bij Manchester United in het eerste seizoen. Hij speelde 39 wedstrijden in alle competities onder leiding van Erik ten Hag. Tot hij in de zomer van 2023 een knieblessure opliep, die hem tot op heden aan de kant hield.

Malacia herstelde in stilte van zijn knieblessure. Een tijdlang wisten de fans van Manchester United niet waar hij was en dook hij héél af en toe op, bijvoorbeeld op een Instagram Story. De oud-speler van Feyenoord speelde zijn laatste duel voor United op 28 mei 2023 tegen Fulham (2-1). Daarna werd de linkspoot geopereerd aan zijn knie. In de tweede seizoenshelft leek hij weer terug te komen, maar door dezelfde blessure ging een streep door dat plan.

Nederlands getinte club

Malacia is dus weer teruggekeerd bij Manchester United, maar zal het gevoel hebben dat hij bij een Nederlandse club zit. Trainer Ten Hag heeft René Hake en Ruud van Nistelrooij aan zijn staf toegevoegd als assistent-trainers en Jelle ten Rouwelaar als keeperstrainer.

De Nederlandse spelers zijn wel vertrokken uit Manchester. Donny van de Beek is naar Girona en huurling (in 2022/2023) Wout Weghorst is ook al een tijd niet meer te vinden rondom Old Trafford.