FC Twente-speler verkiest voorbereiding voor Olympische Spelen: ‘Ga liever hier vol aan de bak’

FC Twente is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Younes Taha was ook van de partij, maar had zich eveneens op kunnen maken voor de Olympische Spelen met Marokko Onder 23. De Spelen laat hij dit jaar aan zich voorbijgaan.

Taha mistte het afgelopen seizoen, na zijn komst bij FC Twente, ook al de voorbereiding door de Afrika Cup. "Ik laat de Olympische Spelen aan me voorbijgaan. Ik ga liever hier met FC Twente vol aan de bak. Anders ben ik bang om een te grote achterstand op te lopen", zei Taha in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hele programma nieuwe Eredivisie-seizoen bekend: alle topwedstrijden en derby's op een rij De KNVB maakte woensdagochtend het concept programma Eredivisie bekend. Wat opvalt: de eerste Klassieker is al heel vroeg in het seizoen.

Geleerd van eerdere ervaring

De Marokkaanse dribbelaar was het afgelopen seizoen voornamelijk bankzitter. Taha weet deels de oorzaak, waar hij nu van heeft geleerd. "Afgelopen seizoen had ik de Afrika Cup en dan merk je dat het veel impact heeft op je fitheid. Je loopt constant achter de feiten aan. Ik weet nu dat het beter is om er vanaf het begin bij te zijn."

Eerste Eredivisie-seizoen

Voor de Marokkaanse aanvaller met een verleden bij FC Volendam en PEC Zwolle was het zijn eerste Eredivisie-seizoen. Hij heeft er veel van opgestoken. "Het was een mooi seizoen, maar wel met veel ups en downs. De ene fase was ik heel goed en daarna weer een reeks niet. Maar uiteindelijk vooral blij met het eindresultaat", doelde Taha op het behalen van voorrondes Champions League.

Younes Taha kende een wisselvallig eerste seizoen in de Eredivisie. ©Pro Shots.

Taha houdt wel van een gewaagde uitspraak. Hij gaat dan ook voor een evenaring van de derde plek met de Tukkers. "Ik ben pas tevreden met plek drie of hoger. Dat moet de ambitie zijn en dat moeten we ook uitspreken", aldus Taha, die in twintig wedstrijden slechts drie keer scoorde en één assist gaf.

Vier mogelijke tegenstanders FC Twente in voorronde Champions League zijn bekend FC Twente is derde geworden in de Eredivisie en heeft daarmee een plek verdiend in de derde voorronde van de Champions League. De Tukkers weten nu ook wie de vier mogelijke tegenstanders zijn in de kwalificatie voor het hoofdtoernooi.

Op naar Champions League

Met een topfitte Taha gaat FC Twente voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League. Om het miljoenenbal te halen moet de club twee voorrondes overleven. Bij de eerste horde moet er met een van de volgende vier clubs worden afgerekend: Lille, Slavia Praag, Rangers of Red Bull Salzburg. De loting is op 22 juli. De eerste wedstrijd is op 6 of 7 augustus.