Hele programma nieuwe Eredivisie-seizoen bekend: alle topwedstrijden en derby's op een rij

De KNVB maakte woensdagochtend het concept programma Eredivisie bekend. Wat opvalt: de eerste Klassieker is al heel vroeg in het seizoen.

De Nederlandse voetbalbond moest weer een flinke puzzel leggen, met diverse Nederlandse clubs actief in Europa. De tijden zijn dan ook nog lang niet allemaal definitief. Veel wordt pas definitief als duidelijk is of clubs dispensatie willen vanwege de verplichtingen in de Europese competities. Daarom is het ook een 'concept'.

Feyenoord - Ajax

De opvallendste wedstrijd vroeg in het seizoen is Feyenoord - Ajax. Die is al op zondag 1 september om 14.30 uur. Dat is speelronde 4 (van de 34). PSV heeft wat meer geluk, want de eerste topwedstrijd voor de kampioen is pas in speelronde 9. Dan wacht de uitwedstrijd bij AZ op zaterdag 19 oktober (18.45 uur).

Ajax - PSV

De eerste keer dat PSV tegen een club uit de traditionele top drie moet, is pas in speelronde 11. PSV gaat op zaterdag 2 november om 20.00 uur op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Feyenoord - PSV in slotfase Eredivisie

Als we kijken naar het slot van de competitie, dan spelen Feyenoord en PSV drie wedstrijden voor het einde nog tegen elkaar. In speelronde 32 heeft de KNVB namelijk Feyenoord - PSV ingepland. Beide clubs vochten afgelopen seizoen tot de slotfase om het kampioenschap in de Eredivisie.

Alle toppers en derby's

Check hieronder wanneer alle toppers en derby's ingepland zijn door de KNVB. Let op, dit is een concept. Er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd.