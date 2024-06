'Opvallend nieuws: Ajax wil Wout Weghorst voor de neus van FC Twente wegkapen'

Het Algemeen Dagblad heeft vrijdag opvallend transfernieuws over Ajax naar buiten gebracht. De Amsterdammers zouden interesse hebben om Wout Weghorst aan de selectie toe te voegen.

De spits van Oranje leek in eerste instantie op weg naar FC Twente, maar de Amsterdammers zouden zo maar roet in het eten kunnen gooien. Ajax ziet in Weghorst een vervanger van Chuba Akpom als de Engelsman vertrekt. Volgens de krant is de kans groot dat supersub Akpom zijn laatste seizoen voor Ajax heeft gespeeld. Weghorst moet daarom zijn vervanger worden in Amsterdam, maar Twente kan daarbij nog dwars liggen. De Tukkers zijn al lange tijd bezig met de komst van de spits en Weghorst zelf gaf ook al meermaals aan dat het zijn droom is om nog eens voor FC Twente uit te mogen komen.

Profiel

Op het eerste oog lijkt Weghorst niet echt een Ajax-spits, maar de Amsterdammers kijken deze zomer naar een ander soort type speler. Zo wil technisch directeur Alex Kroes hoofdzakelijk Nederlandse spelers aantrekken, aangezien dit vorig jaar een probleem was in de transferzomer waar twaalf buitenlanders werden aangetrokken. Ook de ervaring die Weghorst meebrengt is voor Ajax belangrijk, aangezien de clubleiding in de spits iemand ziet die de jonge spelersgroep op sleeptouw zou kunnen nemen. Ook zijn huidige contractsituatie is belangrijk, aangezien Weghorst nog maar een jaar vastligt bij Burnley en hij dus relatief goedkoop op te halen is.

Gesprekken

Volgens andere media als De Telegraaf en Voetbal International is de interesse van Ajax in Weghorst al een stuk meer gevorderd. Er zouden al gesprekken zijn gevoerd met de spits en diens zaakwaarnemer, oud-voetballer Simon Cziommer. De verwachting is inderdaad dat Akpom vertrekt, maar de Engelsman mag pas weg na de voorronde van de Europa League. Weghorst wordt daarna gezien als een sterke concurrent en mentor voor Brian Brobbey. Eerder werd Georges Mikautadze al definitief verkocht aan FC Metz, waardoor de club al één spits minder heeft.