Christian Eriksen zorgt voor kippenvelmomentje bij terugkeer op EK

Het moest zo zijn: Christian Eriksen die scoort op het EK. De Deense middenvelder zette zijn land na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong tegen Slovenië. Dat is, gezien het vorige Europees kampioenschap, een prachtig moment.

Na een ingooi tikte Jonas Wind de bal door naar Eriksen, die het leer even op de borst liet stuiteren en hem vervolgens richting de lange hoek duwde. 1-0 voor Denemarken, groot feest bij het rode gedeelte in het stadion in Stuttgart. Maar eigenlijk is dit een overwinning voor heel de voetballerij na de tragische gebeurtenissen op het vorige EK.

Hartstilstand

De verschrikkelijke beelden zullen nog op het netvlies van veel voetbalfans staan: Eriksen die tijdens de wedstrijd tegen Finland naar de grond zakt. Spelers van Denemarken vormden vervolgens een kring om de middenvelder, zodat medici hem een hartmassage konden geven. Onder applaus werd Eriksen bij kennis vervolgens van het veld gedragen, een uur na de wedstrijd kwam het nieuws dat hij stabiel was.

Doelpunt Denemarken🚨!



Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/KCSqGbVyOk#EURO2024 pic.twitter.com/rjd1Qat7R3 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 16, 2024

Tegen Slovenië zorgde Eriksen voor de openingstreffer, 1100 dagen na de gebeurtenis. " Toen ik te horen kreeg dat ik weer kon voetballen, was mijn doel om terug te keren op dit niveau", sprak Eriksen voorafgaand aan het toernooi. Ik ben niet vergeten wat er is gebeurd. Maar het is ook niet zo dat iets me tegenhoudt. Ik kijk er gewoon naar uit om te spelen", voegde de Deen eraan toe.

