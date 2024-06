Slovenië verpest met eerste EK-goal in 24 jaar Deens feestje van Christian Eriksen

Het eerste gelijkspel op het EK in Duitsland is een feit. Na vijf wedstrijden waarin telkens een winnaar kwam, werd het bij de wedstrijd tussen Slovenië en Denemarken in Groep C 1-1. De Slovenen scoorden voor het eerst in 24 jaar op een EK en voorkwamen daarmee dat Christian Eriksen matchwinner werd.

Eriksen zorgde voor rust voor de enige treffer. Speciaal, gezien zijn recente verleden op een EK. Bij het vorige toernooi zakte hij met een hartstilstand in elkaar. Eriksen overleefde het en voetbalt sindsdien met een ICD-kastje. Dat hij op het EK stond was voor hem al erg speciaal, maar om ook nog eens te scoren moet helemaal bijzonder zijn geweest.

Slovenië krijgt verdiende beloning

Eriksen scoorde fraai. De 32-jarige Deen liet zijn klasse zien door de bal eerst op de borst aan te nemen en vervolgens in de verre hoek te werken. Eriksen was sowieso de man waar alles om draaide bij Denemarken, maar een verdubbeling van de voorsprong kwam er niet. Aan de andere kant probeerde Slovenië het vooral met hoge ballen vanaf de zijkant en verre inworpen.

Na rust was de wedstrijd aardig in balans en toen de tijd begon te dringen voor Slovenië ging dat land meer en meer op de aanval spelen. Dat loonde. Erik Janza zorgde met een knal van afstand voor de verdiende gelijkmaker. De Sloveen had wel geluk dat zijn poging werd aangeraakt door een Deens lichaamsdeel, waardoor Kasper Schmeichel kansloos was.

Na de 1-1 een kwartier voor tijd zochten beide landen wel naar de winnende treffer, maar wel met de handrem erop. Geen van de twee wilde in het mes lopen. Later op zondag spelen Servië en Engeland nog in Groep C.

