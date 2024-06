Bloederige gevechten tussen Engelsen en Serviërs in Gelsenkirchen voorafgaand aan EK-duel

Engelse en Servische voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan voorafgaand aan het EK-duel tussen de twee landen. In de binnenstad van Gelsenkirchen vonden zondag gevechten plaats, melden Duitse media. Er vielen gewonden en diverse supporters werden opgepakt.

De politie arriveerde in groten getale ter plaatse en bracht de situatie onder controle. Fans van beide landen hebben de reputatie gewelddadig te zijn.

Wout Weghorst krijgt assist van stille kracht, één duidelijke flop: dit zijn de rapportcijfers van Nederlands elftal De kop is er af. Nederland is het EK begonnen met een 2-1 tegen Polen. Dezelfde 11 als tegen IJsland begonnen voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst scoorde - koud in het veld - de bevrijdende goal voor Nederland. De assist was van de man van de wedstrijd. De flop werd na een uur gewisseld, hij had een ongelukkige wedstrijd dankzij de veldbezetting van Polen.

Op X gaan beelden rond van de rellen in het Duitse Gelsenkirchen. Daarop zijn ruzies, vliegende stoelen en brekend glas te zien voor een restaurant in het oude centrum van Gelsenkirchen. Een ogenschijnlijk Engelse fan filmt de onrust in de winkelstraat en zegt: "Het zijn de Serviërs."

De volgende beelden kunnen schokkend zijn

De politie denkt daar anders over. Het zouden juist Engelse voetbalfans zijn die de Servische fans aanvielen terwijl die rustig in het restaurant zaten. Op een andere video is te zien hoe mannen elkaar slaan met knuppels. Sommigen lagen al op de grond, maar werden toch aangevallen.

Engeland en Servië spelen om 21.00 uur tegen elkaar. De landen zijn ingedeeld in Groep C op het EK. Net als Slovenië en Denemarken.

