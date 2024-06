'Hollands geile party': buitenlandse media blikken terug op zege Oranje dankzij 'joker' Wout Weghorst

Nederland is van de hatelijke nul af op het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman pakte in de openingswedstrijd tegen Polen gelijk drie punten. Het ging moeizaam, maar met dank aan het Oranje-legioen won het Nederlands elftal nipt. Vooral de steun is onderwerp van gesprek in de buitenlandse media.

'Hollands geile party', kopt het Duitse Bild. Oftewel: 'Het geweldige feest van Holland. Eerst in de stad, daarna in het stadion. Ongeveer 40.000 Oranje-fans overspoelden de stad en vierden de 2-1 openingszege tegen Polen in Groep D.' Het Duitse medium zag 'joker' Weghorst de winnende maken. ' Een explosie van gejuich op de tribunes. Hij redde het Hollandse feest in het stadion en daarna in de stad.'

'Wout of this world'

Ook L'Équipe ging in op de sfeer waar de fans van het Nederlands elftal voor zorgden. De Franse krant noemde het een 'oranje vloed', waar Nederland door werd gedreven. Ook waren ze onder de indruk van Cody Gakpo, die voor de 1-1 zorgde en veel dreigende acties had. ' Gakpo begint zich helemaal thuis te voelen op internationale toptoernooien, nadat hij op het WK 2022 ook al de eerste Nederlandse goal maakte', was de conclusie van L'Équipe.

In Engeland regent het woordspelingen rondom matchwinner Wout Weghorst. ' Wout of this world', schrijft The Sun. 138 tellen had Weghorst volgens Daily Mail nodig om zijn goal te maken. ' Wout uit het niets, nadat Oranje de mooiste kansen niet benutte', analyseerde het Engelse medium.

Verbruggen

In het Italiaanse La Gazzetta dello Sport krijgt niet alleen Weghorst complimenten, maar ook doelman Bart Verbruggen. Die was met enkele reddingen belangrijk voor Oranje. 'Stevige handen', aldus de roze sportkrant.

