Uitblinker Bart Verbruggen moest flink aan de slag tegen Polen: 'Gelukkig kon ik het team helpen'

In zijn eerste officiële wedstrijd op een Europese eindronde was Bart Verbruggen gelijk belangrijk. De doelman stond zijn mannetje en liet aan iedereen zien waarom hij onder de lat hoort bij het Nederlands elftal. Na afloop van de wedstrijd was Verbruggen positief over het spel van Oranje en blikte hij terug op de dominantie van zijn team.

Het was niet bepaald een saaie wedstrijd voor Bart Verbruggen. Hij moest verschillende keren aan het werk en in de laatste minuten van de wedstrijd werd het nog eventjes heel spannend voor alle oranjefans. Gelukkig wist Verbruggen ook deze inzet te keren. Na afloop van de wedstrijd blikte de doelman van het Nederlands elftal terug op de wedstrijd.

Weergaloze Wout Weghorst helpt Nederland aan bevrijdende zege tegen Polen Het Nederlands elftal heeft in de absolute slotfase een overwinning geboekt op Polen: 2-1. Daarmee boekt de ploeg van Ronald Koeman in de eerste poulewedstrijd direct de eerste overwinning van het EK. Invaller Wout Weghorst was de grote man aan de kant van Oranje met de bevrijdende treffer.

"Ik denk dat we het eerste uur ongeveer, op die goal na, vrij weinig weggeven", vertelt Verbruggen tegen de NOS. In de eerste helft kreeg Verbruggen een goal om de oren via een hoekschop. Ook in de tweede helft had Polen een aantal grote kansen om Nederland veel pijn te doen. "Daar gaan we naar kijken, gaan we het over hebben en proberen te voorkomen in de toekomst", vertelt de doelman. "Op het einde gingen zij ook aanzetten, helemaal toen wij op voorsprong kwamen. Toen moest ik wel aan de slag, maar gelukkig kon ik het team helpen."

Jonge keeper Bart Verbruggen heeft nu al mooie mijlpaal te pakken aan het begin van het EK Bart Verbruggen is de op een na jongste doelman ooit tijdens een wedstrijd in een EK. De keeper van Brighton & Hove Albion, 21 jaar en 303 dagen oud, heeft een basisplaats bij het Nederlands elftal voor het duel met Polen in Hamburg. Verbruggen krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven Mark Flekken en Justin Bijlow.

Nederland speelde ook goed spel en Verbruggen zag de dominantie van zijn team in het veld. "Ik denk dat we best wel wat creëerden. We hebben er wel twee gescoord, dus uiteindelijk twee kansen afgemaakt. Alleen misschien hadden we iets sneller afstand kunnen nemen van de Polen. Maar ik denk dat we veel positieve dingen kunnen meenemen van deze wedstrijd, omdat we toch veel in scoringspositie zijn gekomen en bij vlagen heel dominant zijn geweest. We gaan kijken naar de goede dingen en naar de dingen die beter moeten, en dan gaan we proberen het tegen de Fransen nog beter te doen."

Een jongensdroom

Voor veel spelers is het een droom om voor de nationale ploeg op een eindtoernooi te spelen. De jonge doelman is ook volop aan het genieten van dit moment en kan zijn geluk bijna niet op. "Je ziet overal EURO 24 en je krijgt soms wat filmpjes van alle mensen die in het oranje door de straten lopen, en die ook vandaag in het stadion zitten. Dat is fantastisch mooi. Iets waarvan ik altijd droomde en hoopte ooit mee te maken. Tot nu toe stelt het absoluut niet teleur."

