Mopperende Ronald Koeman ziet verbeterpunten bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman keek na de zege (2-1) op Polen kritisch terug op het optreden van 'zijn' Nederlands elftal. "We hebben het eerste uur heel goed gespeeld, maar we moeten dan wel met 3-1 of 4-1 voorstaan", mopperde hij in Hamburg. "Dan moet de wedstrijd echt gespeeld zijn."

"Het rendement moet omhoog", blikte Koeman vooruit op de volgende groepsduels met Frankrijk en Oostenrijk op de Europese eindronde. "Het is heel goed dat we zoveel kansen creëren. In onze laatste twee oefenduels deden we dat ook. Alleen maakten we er toen acht. Dus wat dat betreft kunnen we wel afronden."

Knuffelende Ronald Koeman zorgt met Wout Weghorst voor prachtige beelden: 'Ik denk altijd aan hem' Wout Weghorst vervulde zondag in Hamburg een hoofdrol bij Polen - Nederland. Als invaller bezorgde hij het Nederlands elftal een benauwde overwinning (2-1). Daar was bondscoach Ronald Koeman hem na afloop natuurlijk dankbaar voor.

Koeman was vooral opgelucht toen Wout Weghorst twee minuten nadat hij in het veld was gekomen het winnende doelpunt maakte. "Dat is een kwaliteit van hem. Hij voegt iets toe aan ons spel. Memphis Depay komt naar de bal toe en Weghorst vult zijn positie anders in. Wout was heel teleurgesteld toen ik hem vertelde dat hij niet zou beginnen tegen Polen. Maar hij is niet in die teleurstelling blijven hangen. Natuurlijk kan hij ook beginnen."

Cody Gakpo speelde een goede wedstrijd op de linkerflank. "We hadden hem misschien nog wel meer moeten zoeken. Ik vond hem geweldig spelen", zei Koeman, die zijn ploeg te veel over rechts zag aanvallen. "Maar ik heb hem toch gewisseld. Ik wilde met Donyell Malen en Jeremie Frimpong nog meer snelheid in mijn ploeg hebben. Het is mooi om die opties te hebben."

Wout Weghorst deed opmerkelijke voorspelling aan zijn vriendin: 'Je voelt het' Wout Weghorst werd in de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal de matchwinner. De spits kwam er in de 81ste minuut in en een paar momenten later knalde hij de 2-1 tegen de touwen. Geweldig vond Weghorst, zo vertelde hij na afloop.

Koeman haalde in de slotfase ook Nathan Aké naar de kant. De verdediger van Manchester City speelde een rol in beide treffers van Oranje. "Hij speelt misschien wel in de beste ploeg van de wereld. En hij is bij ons ook heel belangrijk. Maar hij heeft de laatste tijd kleine problemen gehad. We zijn voorzichtig met hem, maar Nathan was gelukkig niet geblesseerd. Met Micky van de Ven brachten we ook veel power in de ploeg", zei Koeman.

Wout Weghorst krijgt assist van stille kracht, één duidelijke flop: dit zijn de rapportcijfers van Nederlands elftal De kop is er af. Nederland is het EK begonnen met een 2-1 tegen Polen. Dezelfde 11 als tegen IJsland begonnen voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst scoorde - koud in het veld - de bevrijdende goal voor Nederland. De assist was van de man van de wedstrijd. De flop werd na een uur gewisseld, hij had een ongelukkige wedstrijd dankzij de veldbezetting van Polen.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.