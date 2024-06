Vrienden van Joey Veerman brengen lach op zijn gezicht na minder EK-debuut: 'Die hebben het naar hun zin!'

Joey Veerman is een Volendammer in hart en nieren. EK-wedstrijden van Oranje kijken op De Dijk was vroeger vaste prik voor hem. Nu speelde hij zijn eerste EK-wedstrijd namens Oranje tegen Polen. Sportnieuws.nl zocht zijn vrienden op en maakten een mooie videoboodschap voor Veerman. "Leuk dit zeg, ze hebben het naar hun zin."

Joey Veerman startte in Hamburg tegen Polen in de basis. Dit was al de verwachting nadat Frenkie de Jong geblesseerd afhaakte, maar zondag was het dan zo ver. Dat maakt het dorp waar hij vandaan komt, Volendam, erg trots. Veerman vertelde eerder deze week dat zijn vrienden altijd kijken in een café op De Dijk in Volendam: Café De Buren.

Vrienden toveren lach op gezicht van Veerman

Zo'n videoboodschap kon Veerman wel gebruiken, het viel enorm in de smaak. Terwijl hij de video bekeek verscheen een brede lach op zijn gezicht. "Haha, ja dit is leuk man. Ze hebben het naar hun zin en dat is echt goed om te zien. Kijk ze, joh. Ik sprak ze eerder al even vandaag. Hartstikke leuk dit, thanks", zei de middenvelder. De vrienden wensten hem veel succes dit EK en zeiden ook: "Laat je niet gek maken." Dat zit wel goed bij Veerman.

Veerman maakt zich niet druk

Veerman speelde een mindere eerste helft, erkende de middenvelder zelf ook. "ik vond dat ik zelf slordig was, dat mag mij niet gebeuren. Het is niet iets om zorgen over te maken. Ik weet dat ik veel beter kan. In de passing was ik niet zuiver en dat is iets wat normaal juist erg goed gaat, ballen eroverheen die net niet goed vallen", omschreef de middenvelder.

Maar Veerman is niet de persoon die wakker ligt van één mindere wedstrijd. "Ik heb geen idee waarom de passing niet optimaal was. Natuurlijk, het is ook totaal niet dat ik mij zorgen maak. Het is niet lekker dat het in mijn eerste EK-wedstrijd gebeurt, maar het is wel eens zo dat je er minder lekker in zit.

Veerman zag vanaf de bank dat de wedstrijd, die in de tweede helft vrij stroef was, alsnog werd gewonnen door supersub Wout Weghorst. "Ja, het is natuurlijk top als je zo'n iemand in je team hebt. Eén kans en hij schiet hem erin. Hij heeft het over zich heen hangen, dat hij veel van dit soort goals maakt. In de kleedkamer was hij hartstikke blij."

Nederland heeft nu vier dagen om zich voor te bereiden voor de kraker in groep D. Nederland neemt het vrijdag op tegen Frankrijk, dat de favoriet in de poule is.