Onsmakelijk moment Ronald Koeman: Joachim Löw-taferelen bij bondscoach Nederlands elftal

Op social media circuleren na afloop van de 2-1 overwinning van Nederland op Polen onsmakelijke beelden van bondscoach Ronald Koeman. Het zorgde voor een vergelijking van de veelbesproken voormalig Duitse bondscoach Joachim Löw.

Löw kwam diverse keren in het nieuws wegens bijzonder gedrag op de bank van het Duitse nationale elftal. In 2010 zorgde de Duitser voor een opvallend moment door zijn eigen snot op te eten. In 2016 kwam Löw in het nieuws nadat hij tijdens de wedstrijd Duitsland - Oekraïne met zijn hand in zijn broek zat, waarna hij zijn vingertoppen naar zijn neus bracht. Hieronder de beelden van de oud-bondscoach van Die Mannschaft.

Gênant moment voor Koeman

Ditmaal is het niet Löw die in beeld komt met een onsmakelijk moment, maar juist bondscoach Ronald Koeman. De 61-jarige bondscoach leek even vergeten dat er constant camera's op zijn gezicht zijn. Hij peuterde vrij opzichtig in zijn neus en stopte het vervolgens in zijn mond. Bekijk hieronder het gênante beeld van Koeman.

Nederland wint eerste groepswedstrijd

Het Nederlands elftal won zondagmiddag met 2-1 van Polen. Oranje kwam in eerste instantie op achterstand, maar trok het voor rust nog recht door een doelpunt van Cody Gakpo. Het leek lange tijd uit te lopen op een 1-1 gelijkspel, maar uiteindelijk was daar opnieuw Wout Weghorst. Voor de zoveelste keer bewees de pinchhitter zijn waarde met de winnende goal in de 83e minuut.

Koeman moppert over rendement

Hoewel Oranje een behoorlijke pot speelde, was Koeman allesbehalve tevreden. "We hebben het eerste uur heel goed gespeeld, maar we moeten dan wel met 3-1 of 4-1 voorstaan. Dan moet de wedstrijd echt gespeeld zijn", zei Koeman bij NOS. "Het rendement moet omhoog. Het is heel goed dat we zoveel kansen creëren. In onze laatste twee oefenduels deden we dat ook. Alleen maakten we er toen acht."