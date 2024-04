FC Volendam grijpt laatste strohalm in strijd tegen degradatie met zege op concurrent RKC

FC Volendam leek dood en begraven, maar mogen toch nog hopen op handhaving in de Eredivisie. In het thuisduel tegen RKC Waalwijk gaf het een 2-0 voorsprong weg, maar toch won het: 3-2. Volendam duwt Vitesse naar de laatste plaats en het gat met nummer 16 Excelsior is nu nog maar drie punten.

FC Volendam had eerder deze week verrassend een punt gepakt tegen Feyenoord en dat zorgde voor vertrouwen bij de thuisploeg. Het leek hard op weg naar de drie punten door twee goals van Robert Mühren in de eerste helft. Met een 2-0 voorsprong mocht het aan de thee.

Discutabele gelijkmaker

Henk Fraser wist zijn ploeg op scherp te zetten, al ontsnapte het nog aan de 3-0 vlak na de pauze toen een bal van Volendam op de lat belandde. Toch was een kwartier na rust al 2-2: Reuven Niemeijer en Michiel Kramer schoten de Waalwijkers langszij. Al was er wel nog wat discussie over de gelijkmaker, want in de aanloop werd er hands gemaakt. Uiteindelijk telde de goal toch.

Belangrijke zege

Waar iedereen verwachtte dat Volendam zou gaan wankelen, was het juist de thuisploeg die zich herpakte. Darius Johnson vond de bal ineens voor zijn voeten in het strafschopgebied, twijfelde geen moment en schoot de thuisploeg weer op voorsprong. RKC was nog dichtbij de gelijkmaker, maar een vrije trap van Ramon Min kwam op de lat terecht.

FC Volendam doet ineens weer helemaal mee in de strijd om handhaving. Het wipt over Vitesse heen, dat eerder op de dag de derby tegen NEC met 3-0 verloor in eigen huis. Volendam staat nu nog drie punten achter op nummer 16 Excelsior. Die plek geeft recht op deelname aan de play-offs. Beide teams treffen elkaar volgende week in Rotterdam. Nummer 15 RKC had afstand kunnen nemen van de concurrenten, maar het zal toch bibberen worden de komende weken.