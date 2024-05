'Hij leeft': Ismael Saibari geeft update rond Malik Tillman na PSV-huldiging

Malik Tillman is weer op sociale media opgedoken nadat hij maandag tijdens de huldiging van PSV de aandacht trok. Hij had behoorlijk wat gedronken, en dat leidde tot virale beelden.

Tillman had op de platte kar en de huldiging op het Stadhuisplein in Eindhoven iets te diep in het glaasje gekeken. Hij raakte de weg kwijt en kon amper meer traplopen. Het leverde hilarische beelden op.

Hoogtepunten huldiging PSV | Noa Lang bouwt feestje op platte kar, Malik Tillman is de weg kwijt op Stadhuisplein PSV is de kersverse landskampioen, nadat het zondag met 4-2 van Sparta won. Zondag stond Eindhoven al op z'n kop en op maandag gaat het feestje vrolijk verder, met de huldiging van de landskampioen. Dit waren de hoogtepunten van de festiviteiten.

De weg kwijt

Na de rondrit op de platte kar kwam de selectie van PSV aan op Stadhuisplein. Eenmaal uit de bus geholpen ging Tillman op zoek naar het podium dat voor de spelers was opgebouwd. Halverwege de route raakte hij de weg kwijt. Zoekend keek hij om zich heen, om vervolgens maar terug te lopen richting de kar.

Malik Tillman is way too drunk, he doesn't know where he's going. 😂😂😂😂



— USMNT Otaku 🇺🇸 (@USMNTOtaku) May 6, 2024

Traplopen

Toen de 21-jarige middenvelder eenmaal zijn weg de trap op had gevonden, moest hij daar even later ook weer van af. Gelukkig was de medische staf daar om Tillman te ondersteunen.

Zal Tillman inmiddels alweer voldoende bloed in zijn alcohol hebben?



Blijf maar lekker in Eindhoven!! Het Oktoberfest in München is niets voor jou. — PSVSupp1913 (@PSVSupp_Nijkerk) May 7, 2024

'Hij leeft'

Inmiddels kan iedereen weer opgelucht ademhalen. Er is namelijk weer teken van leven van Tillman. Zijn teamgenoot Ismael Saibari plaatste een foto van hemzelf en Tillman op Instagram met daar bij de tekst "hij leeft".