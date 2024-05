Ian Maatsen (22) als jongste Nederlander deze eeuw naar Champions League-finale

Ian Maatsen heeft dinsdagavond met Borussia Dortmund de Champions League-finale bereikt. Hij is de jongste Nederlander die in deze eeuw de eindstrijd van het toernooi speelt.

Op de dag van de finale, 1 juni, is Maatsen exact 22 jaar en 83 dagen oud. Voordat Dortmund de CL-finale haalde was Ibrahim Affelay nog de jongste speler in de finale deze eeuw. Toen hij in 2011 met FC Barcelona streed om de winst was hij 25 jaar en 56 dagen oud.

Borussia Dortmund schakelt Paris Saint-Germain uit en is Champions League-finalist Borussia Dortmund heeft ten koste van Paris Saint-Germain de Champions League-finale weten te bereiken. De ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen won vorige week al met 1-0 in eigen huis en ook in Parc des Princes won het met één doelpunt verschil. Het eindigde in 0-1 door een doelpunt van Mats Hummels.

Mogelijk Duitse finale

Dortmund schakelde dinsdagavond in Parijs Paris Saint-Germain uit en bemachtigde zo het ticket voor de CL-finale. Maatsen speelde de wedstrijd vanaf het begin tot het eind. Borussia Dortmund mag zich, net als in 2013, opmaken voor de Champions League-finale op Wembley. Als Bayern München het 2-2 gelijke spel tegen Real Madrid naar zich toe weet te trekken, wordt het net als in 2013 een finale tussen Dortmund en de Duitse recordkampioen.

Samenvatting: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Borussia Dortmund heeft dinsdagavond de Champions League-finale bereikt, ten koste van Paris Saint-Germain. Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd.

De optredens van Maatsen in de Champions League werden positief beoordeeld door buitenlandse media. "Hij was zelfverzekerd in de opbouw en 90 procent van zijn passes kwamen aan", werd bijvoorbeeld geschreven over de heenwedstrijd tegen PSG in Signal Iduna Park.