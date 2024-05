Marquinhos flink teleurgesteld na simpele tegentreffers: 'Het gaat om kleine details'

Paris Saint-Germain-aanvoerder Marquinhos had er na de uitschakeling in de Champions League (0-2 verlies, red.) flink de pee in. De centraal verdediger baalt vooral van de manier waarop er verloren werd van Borussia Dortmund. Marquinhos was van mening dat er volop kansen voor zijn ploeg lagen om de felbegeerde finale te halen.

De Braziliaan zag een erg efficiënt Dortmund en dat is juist waar het bij Paris Saint-Germain aan schortte. "Het ontbrak bij ons, zowel uit als thuis, aan efficiëntie. Zij maakten twee doelpunten, één uit een corner en één uit een steekpass (in de eerste wedstrijd). Daar moeten we beter verdedigen. In zulke wedstrijden gaat het om kleine details", zei Marquinhos vlak na de uitschakeling tegenover L'ÉQUIPE.

Positiviteit overheerst

Ondanks dat PSG in zowel de thuis- als uitwedstrijd niet wist te scoren, blijft Marquinhos positief. De 29-jarige verdediger zag voldoende goede dingen in het Champions League-seizoen. "Aan het begin had niemand gedacht dat we zo ver zouden komen. We zijn aan het begin van dit seizoen begonnen aan een nieuw project met een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers. Toch heb ik heel veel goede dingen gezien en hebben we de halve finale bereikt."

PSG-vloek blijft bestaan

Bij de Qatarese overname van Paris Saint-Germain werd één doel gesteld: het winnen van de Champions League. Dertien jaar later is het nog altijd niet gelukt. PSG-aanvoerder Marquinhos benadrukt dat hij niet opgeeft. "Er zijn veel positieve punten voor volgend seizoen. We wilden er helemaal voor gaan voor de fans om ze mee te nemen naar Wembley, maar het is niet gelukt. We moeten nu niet opgeven, ook al is het heel moeilijk", besloot Marquinhos.