'Overstap Jutta Leerdam nog helemaal niet rond, schaatsdiva twijfelt aan Team IKO'

Schaatsster Jutta Leerdam zit nog altijd zonder ploeg nadat de onderhandelingen met schaatsteam Jumbo over een contractverlenging stukliepen. Snel werd duidelijk dat Team IKO wel interesse had in haar, maar sindsdien is het stil rond Leerdam. Dat is best opmerkelijk, want buiten goede prestaties op het ijs zou ze ook veel commerciële waarde met zich meebrengen. Sportnieuws.nl vroeg aan sportmarketeer Bob van Oosterhout waarom ploegen nog niet hebben toegeslagen.