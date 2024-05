Hoe de Champions League nog altijd een vloek is voor het uitgeschakelde Paris Saint-Germain

Het grote doel in 2011 bij de Qatarese overname van Paris Saint-Germain: de Champions League winnen. Daar waar in eigen land talloze titels werden gewonnen, lukte dat in het miljardenbal, ondanks enkele sterke jaren, nog niet. Ook dit jaar werd de vloek niet doorbroken in de Franse hoofdstad.

In het seizoen 2012/2013 doet PSG voor het eerst sinds de overname mee aan de Champions League. De groepsfase wordt eenvoudig overleefd en ook Valencia wordt verslagen. In de kwartfinale is FC Barcelona echter te sterk voor de Fransen.

Wat ze in de Franse hoofdstad dan nog niet weten, is dat de kwartfinale een eindstation voor de komende jaren blijkt te zijn. Ondanks het herhaaldelijk spenderen van miljoenen aan euro's voor nieuwe en betere spelers, wil het maar niet lukken.

Borussia Dortmund schakelt Paris Saint-Germain uit en is Champions League-finalist Borussia Dortmund heeft ten koste van Paris Saint-Germain de Champions League-finale weten te bereiken. De ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen won vorige week al met 1-0 in eigen huis en ook in Parc des Princes won het met één doelpunt verschil. Het eindigde in 0-1 door een doelpunt van Mats Hummels.

Remontada

In de zes jaar na de kwartfinale tegen FC Barcelona, komt de ploeg maar niet verder dan de laatste acht. Spelers als Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva en Edinson Cavani moeten voor succes zorgen, maar ook hen lukt het maar niet.

Vooral de Champions League editie van het seizoen 2016/2017 zal nog langs rond spoken in de Franse hoofdstad. PSG won met 4-0 van Barcelona in de eerste wedstrijd tussen de twee en een nieuwe kwartfinale leek binnen handbereik. Niks bleek echter minder waar: de 'remontada' werd werkelijkheid. Barcelona won met 6-1 en ging door naar de volgende ronde.

Finale

Drie jaar later is het dan eindelijk zo ver: in het coronaseizoen wordt Atalanta Bergamo verslagen in de kwartfinale, waardoor de franse topclub zich eindelijk bij de laatste vier mag voegen. En het wordt zelfs nog mooier: RB Leizpig wordt met 0-3 overlopen en de eindzege is dichterbij dan ooit.

De finale wordt een spannende. Bayern München en PSG houden elkaar in bedwang. Uiteindelijk is het uitgerekend Fransman Kingsley Coman, oud-speler van PSG, die de winnende treffer maakt. Nog nooit was PSG zo dichtbij, maar ook zo ver weg.

Messi

Alhoewel een 'kwartfinale-vloek' is doorbroken, is de Franse honger zeker niet gestild. Een jaar later is Manchester City te sterk in de halve finale, dus er worden harde maatregelen genomen. Lionel Messi wordt naar het Parc des Princes gehaald om ervoor te zorgen dat de Champions League ook naar de Franse hoofdstad komt.

Messi wordt gehaald om de laatste stap te zetten, maar het lijkt erop alsof PSG juist achteruit gaat. Twee jaar op rij met de Argentijnse superster op het veld wordt de club uitgeschakeld bij de laatste zestien. Real Madrid en Bayern München zijn dan te sterk voor de Fransen.

Dit zijn de bizarre statistieken van PSG - Borussia Dortmund: Fransen raken vier keer paal of lat in één helft Borussia Dortmund heeft dinsdagavond een plek in de finale van de Champions League veroverd. De Duitsers wonnen in Frankrijk ook de return tegen Paris Saint-Germain met minimaal verschil. In Parijs werd het 0-1, terwijl PSG vier keer paal of lat raakte. Lees hier alles rustig terug.

Borussia Dortmund

Dit jaar leek de weg open te liggen om de vloek te doorbreken. PSG trof met Borussia Dortmund een van de minste ploegen in de halve finales. Maar opnieuw ging het mis. In Duitsland werd met 1-0 verloren en ook in Frankrijk ging het, in een duel waarin PSG vier keer paal of lat raakte, met dezelfde cijferes mis. Wéér geen Champions League in Parijs.