Publiekslieveling Marco Reus speelt Champions League-finale als afscheidswedstrijd: 'Onbeschrijfelijk'

Borussia Dortmund-ster Marco Reus gaf afgelopen week aan te stoppen als profvoetballer. Er staat voor de bijna 35-jarige Duitser echter nog een mooi toetje te wachten: de Champions League-finale. De publiekslieveling van Dortmund schoof zijn blijdschap niet onder stoelen of banken.

Voor Reus wordt het zijn tweede Champions League-finale. Net als in 2013 wordt de finale op Wembley gespeeld. Destijds speelde hij ook al samen met matchwinner Mats Hummels. Reus kan niet wachten op het spelen van de grootste eindstrijd voor clubs. "Onbeschrijflijk. Na meer dan 10 jaar sta ik weer in de finale met Borussia", zei Reus tegenover het Duitse DAZN.

Meer geluk dan wijsheid

Hoewel Dortmund in de thuiswedstrijd heer en meester was, was dat in het Parc des Princes wel anders. Reus trekt zich daar echter niets van aan. "Hoe we de wedstrijd hebben gewonnen, zal niemand zich woensdag afvragen. Schoten tegen de paal doen er woensdag ook niet toe. Wat telt is dat Dortmund weer in de finale staat. Niemand had dit verwacht."

Publiekslieveling bij Dortmund

Reus is een absolute publiekslieveling en dat was na het bereiken van de Champions League-finale ook te merken. Reus nam plaats tussen de duizenden meegereisde Dortmund-fans en jutte de boel flink op. Het leverde mooie beelden op.

Groot feest in Parijs. Mooie interactie tussen Dortmund-supporters en de spelers, met capo Marco Reus voorop. pic.twitter.com/VCHA3Zmola — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 7, 2024

Afscheid in stijl

De 34-jarige middenvelder, die al sinds het seizoen 2012/2013 voor de geel-zwarten uitkomt, neemt na dit seizoen afscheid van 'zijn' Dortmund. Hij neemt op 1 juni 2024 afscheid in stijl op Wembley, want zijn laatste duel is de Champions League-finale. Het wordt in ieder geval een kraker van jewelste met Bayern München of Real Madrid als tegenstander.